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拜登有意和委國總統談判 考慮放寬制裁

編譯莊蕙嘉／綜合18日電
據傳美國總統當選人拜登有意與委內瑞拉總統馬杜洛（圖）展開談判。（路透）
據傳美國總統當選人拜登有意與委內瑞拉總統馬杜洛（圖）展開談判。（路透）

彭博資訊報導，美國總統當選人拜登（Joe Biden）有意和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）談判，若馬杜洛願意舉行自由公平選舉，美國可考慮放寬制裁。美國總統川普（Donald Trump）堅持馬杜洛必須放棄政權，拜登則一改美國政府立場，不以此為預設條件，以開放態度增加談判可能性。

匿名人士透露，拜登的新政府團隊將檢視現行對委國實施的制裁項目，在國際盟友的協助下，決定哪些層面將擴大限制；或是當馬杜洛趨向民主體制時，哪些條件可以放寬。

馬杜洛此前透露有興趣在拜登宣誓就職後與美國改善關係，顯示他希望美國新政府能放寬制裁，拯救委國頹靡的經濟。拜登的顧問則把委內瑞拉問題視為西半球最大外交挑戰，拜登交接團隊發言人拒絕回應此事。

馬杜洛的外國盟友包括俄羅斯、中國及伊朗，預計這些國家將發揮影響力，而渴望和美國改善關係的古巴也可能參與。

馬杜洛在2018年5月的總統大選當選連任，去年1月10日宣誓就職。但反對派指控大選舞弊，反對派領袖、國會議長瓜伊多同月23日在一場反政府示威遊行自行宣布就任臨時總統，委內瑞拉出現總統雙包。

川普率先承認瓜伊多，並對委國實施制裁，目前有超過50個國家承認瓜伊多，中國和俄羅斯則力挺馬杜洛。

委國近年政治動盪，經濟亦受重創，充斥幫派暴力、停電及食物短缺，迄今已逾500萬人逃離委內瑞拉。

委國反對派抵制本月6日的國會選舉，宣稱有650萬人參與瓜伊多發起的「公眾諮商」線上投票運動。這項調查詢問民眾是否支持終結馬杜洛統治，重新舉行總統和國會選舉，調查結果尚未公布。

美國 拜登 中國

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