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英歐談判雖有進展 英首相府：最終恐仍是無協議

編譯中心／綜合16日電
歐盟與英國努力磋商脫歐後貿易協議，好消息是歧見從3個縮減至2個。（美聯社）
歐盟與英國努力磋商脫歐後貿易協議，好消息是歧見從3個縮減至2個。（美聯社）

英國歐盟的貿易談判進入最後階段，雙方歧見從3個縮減至2個，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，「前方仍有一條達成協議的窄路，接下來幾天很關鍵。」英國首相強生（Boris Johnson）的發言人則說，「兩方談判有些進展，但最可能結果仍是無協議。」

香港01報導，歐盟與英國遲未能達成協議主要歧見包括漁業、監管治理、公平競爭等重要領域。發言人稱，英方立場繼續是盼望達成自由貿易協議，但目前最有可能結果仍是無法達成協議。

德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，歐盟傾向達成協議，但也準備好面對所有結果，並指出目前談判未有突破。

范德賴恩16日稍早前指出，因仍有問題未解決，不能夠說會不會有貿易協議，並稱接下來數天是決定性的日子；好消息是與英方找到前進的道路，惟在公平競爭環境和漁業還待尋求共識。

她特別提到漁業，說此時距達成共識仍處於困難，重申歐方不質疑英國擁有水域主權，但歐盟成員國的漁民也需能有進入英國水域的穩定性，唯一負責任的正確做法是繼續嘗試尋找解決方案。

范德賴恩強調接下來幾天，談判將很關鍵，不過她說知道先前已經說過這些話，而且也知道一次又一次地延後最後期限。

英國 歐盟 貿易協議

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