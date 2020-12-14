萬一吃不到「炸魚薯條」：英拚漁權硬脫歐的餐桌災難？

「炸魚薯條」（Fish & Chips），多用鱈魚或黑線鱈裹粉油炸。（取材自Pexels）

「喝茶吃魚是英國 人最不容妥協的民族尊嚴問題？」英國糾纏多年的「脫歐 悲喜劇」因貿易談判歧見很多，明年1月1日，英國很可能在沒有英歐貿易協議的情況下，結束脫歐過渡期，正式脫離歐盟 。BBC報導，沒有英歐貿易協議，會大幅改變英國人的生活。

英國首相強生與歐盟執委會主席范德賴恩13日通電話後同意，推遲原定的13日最後談判期限，英國脫歐後的英歐貿易協議談判本周將繼續進行。

英國漁權 仍然是談判瓶頸

目前英國與歐盟卡關的談判瓶頸，仍集中在公平競爭機制、經貿爭議仲裁權，以及「最重要卻也最不重要」的漁權問題？但漁權問題之所以會讓脫歐談判如鯁在喉，關鍵癥結在於「經濟現實」與「政治情緒」的極端反差。

在脫歐公投以及後續談判中，英國漁業一直是脫歐派的鷹派前鋒，許多漁民堅信首相強生的脫歐口號「奪回主導權」。（歐新社）

在脫歐公投以及後續談判中，英國漁業一直是脫歐派的鷹派前鋒，許多漁民堅信首相強生（Boris Johnson）的脫歐口號「奪回主導權（Take back control）」，並認為英國漁場長期受到歐盟船團侵門踏戶，各種生態管制與漁權共享更限制了海上男兒的發財商機，不少意見因此才大力支持脫歐、甚至高度認同鷹派主張的「無協議總比爛協議好...支持英國－歐盟一刀兩斷！」

正因為英國漁業的鷹派氣氛，一方面是長年與歐洲同行的競爭積怨，另一方面則可能與英國自詡為「海洋帝國」的榮光想像有關。於是，在後脫歐關係談判的最終階段，英國才會就漁權問題死守不放，猛烈抗拒來自法國的開放施壓。

漁權守護 恐只是政治幌子

儘管在政治輿論中來看，英國政府——特別是首相強生本人——對於漁權守護的堅持，極大程度只是「政治幌子」。畢竟比起貿易仲裁、公平競爭機制，守護漁權的概念畢竟還是比較具體直觀——僅管英國漁民只占全國勞動人口的0.1%，漁業佔全英GDP的年產值也不到0.12%。

脫歐鷹派認為，英國漁業之所以衰弱至今，都是因為歐盟的管制與分食本地漁權，像是在英吉利海峽的鱈魚漁獲，就有85%被法國船團分走（僅管英國漁民也都往北走到挪威海域分魚）；但反對意見則強調，英國漁業與歐盟市場實際上早已高度鑲嵌，「絕大部分的英國漁獲都是『出口商品』銷往歐盟市場...剛好相反的是，英國本地人吃的海鮮，反而大多全是歐盟進口！」

以2018年夏季，英國船團趁著脫歐談判之亂與法國法定禁捕期的空窗機會，強行越過英吉利海峽前往諾曼底大肆捕撈、引發法國漁民暴怒衝撞的「扇貝戰爭」為例——英國漁民捕撈的扇貝，超過80%都銷往歐洲大陸，其他像是鯡魚、鯖魚、龍蝦、螃蟹...等等，也全都銷往歐盟，「這可不是什麼歐盟搶奪...就單純是英國漁獲，不符合本國人的飲食胃口！」

四面環海 飲食文化卻單調

「儘管四面環海，但現代英國的海鮮飲食文化，卻是高度集中而單調...。」金融時報指出，英國消費者的海鮮需求，只高度集中在「五大項」：鱈魚（cod）、黑線鱈（haddock）、鮪魚（tuna）、鮭魚（salmon）和明蝦（prawns），「不是這五種，英國人可是不吃的呢！」

英國料理的旗幟、民族舌尖的榮光，「炸魚薯條」都極高程度地仰賴「歐盟進口」。（取材自Pexels）

但尷尬的是，這些五大海鮮品項——包括英國料理的旗幟、民族舌尖的榮光，「炸魚薯條」（Fish & Chips，多用鱈魚或黑線鱈裹粉油炸）——卻又都極高程度地仰賴「歐盟進口」。因此打著守護漁權旗幟，不惜與歐盟拚個魚死網破的脫歐結果，反恐讓英國本就弱勢的現代漁業更陷崩盤危機。

衛報表示：無論12月14日的最終談判有沒有成果，2021年1月開始英國仍將結束緩衝過渡、真真正正地與歐盟分手「實現脫歐」。但在目前一片混亂之中，英國漁民要到歐盟海域捕魚卻需要重重申請與審核；現有的冷凍設備與倉儲物流，也不一定能保證漁獲進出口的價格競爭力與品質新鮮度，「如果脫歐後吃不到道地的英式炸魚薯條，不知大家作何感想？」