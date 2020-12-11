13日死線快到！怕英硬脫歐 歐盟定應變措施

英國首相強生（左）和歐盟執委會主席范德賴恩（右）9日進行晚宴，雙方將於13日進行最終脫歐談判。(Getty Images)

英國 首相強生9日親赴布魯塞爾跟歐洲聯盟（EU ）委員會主席范德賴恩會面，但脫歐 後貿易協議的談判仍無突破，二人同意以13日作為談判死線。英國要求歐盟 在關鍵領域做出重大讓步，但歐盟今天公布與英國無協議脫歐應變措施，即使2021年元月前未能達成貿易協議，包括空中及陸地交通往來等也將有一段時間不會中斷。

強生表示，英國極有可能無協議脫歐，希望英國民眾應該對此作好準備。范德賴恩表示，與英國談判仍在進行，但英國脫歐過渡期接近尾聲，無法保證談判結果及協議何時生效，因此歐盟必須做好準備。

歐盟應變措施針對空中、陸地交通、空中安全及漁業等4項目，在空中及陸地交通方面，前提是若英國也能確保相同標準，歐英6個月內將會繼續維持空中及道路客運服務。

空中安全方面則將確保歐盟成員國飛機能繼續使用各種安全證書不造成干擾，避免飛機停飛。

至於在英歐貿易談判最棘手的漁業方面，會提出一項提案，建議直至2021年12月31日、或當與英國達成漁業協議前，歐盟和英國的船隻繼續互惠互利。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，歐盟方面一直都不夠務實和靈活。

英國廣播公司（BBC）報導，拉布說，「我們談的是漁業和公平競爭環境的承諾，歐盟企圖要我們接受他們的規範。我認為我們必須看到大幅的更動。」

他之後告訴BBC，12月13日截止日期是做最後決定的時刻。他也說：「歐盟必須針對那兩點進行大幅更動，因為這是原則問題。」

好幾個歐盟成員國，尤其是法國，不斷要求歐盟執委會和歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）採取更強硬態度，並發表應急計畫展現他們已為「無協議」做好準備。

歐盟執委會形容這項計畫是「一套針對性應急措施，確保歐盟和英國之間基本的空中和陸地交通互惠連結，以及允許歐盟和英國船隻往來彼此水域互惠捕魚的可能性」。

英國今年1月退出歐盟，過渡期即將在2020年12月31日結束，在此同時雙方持續進行新貿易關係的談判。