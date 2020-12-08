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英歐貿談難產 英相將親訪歐盟總部做最後努力

編譯中心／綜合7日電
英歐貿易協議難產 ，英國官員警告談判可能破裂，歐盟代表也對敲定協議的前景感到悲觀。（歐新社）
英歐貿易協議難產 ，英國官員警告談判可能破裂，歐盟代表也對敲定協議的前景感到悲觀。（歐新社）

英國與歐盟的貿易協議談判在「卡關」好幾周後，氣氛在7日急轉直下，英國官員警告談判可能破裂，歐盟代表也對敲定協議的前景感到悲觀。不過。有消息指出，強生將親自前往比利時布魯塞爾，做最後努力。儘管僵局依舊，雙方最高層計畫會面仍被視為好跡象。

此外，英國政府周一宣布，首相強生準備放棄原本揚言不惜違反國際法、片面撕毀部分脫歐協議的威脅。早在10月，彭博即已報導有關在英國「內部市場法案（Internal Market Bill）」上讓步的計畫，此舉是英國政府正儘全力為與歐盟達成新脫歐貿易協議鋪路的又一個跡象。

英相強生傳將親自前往比利時布魯塞爾，做最後努力。（路透資料照片）
英相強生傳將親自前往比利時布魯塞爾，做最後努力。（路透資料照片）

英國太陽報報導，強生7日與歐盟執委會主席范德賴恩通話約90分鐘，協商在英國脫歐過渡期本月底到期前，完成協議。不過，雙方在漁權、公平貿易規定以及貿易協議執行機制3大問題上依然嚴重分歧，並未達成共識，但強生和范德賴恩稍後發表簡短的書面聲明表示：「我們要求各自的首席談判代表及其團隊，備妥尚存歧見一覽表，以供雙方未來幾天在布魯塞爾當面商討之用。」

強生的發言人7日稍早強調，英國不會延長過渡期；歐盟英脫事務首席談判代表巴尼耶也表示，對英歐達成貿易協議的前景感到悲觀。野村國際貨幣策略師羅徹斯特指出，市場氛圍也正從樂觀轉趨悲觀，英國可能在缺乏貿易協議的狀態下脫歐。摩根大通說，英國無貿易協議脫歐的機率，已從20%升至30%左右。

英國 貿易協議 脫歐

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