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擴大包圍中國！日法美首度聯合軍演 英派航母駐西太平洋

編譯中心／綜合6日電
日美同盟近來積極舉行聯合軍演，擴大對中國包圍網，圖為印度、澳洲、日本與美國11月3日在孟加拉灣聯合軍演。（Getty Images）
日美同盟近來積極舉行聯合軍演，擴大對中國包圍網，圖為印度、澳洲、日本與美國11月3日在孟加拉灣聯合軍演。（Getty Images）

日媒報導，日本、法國與美國將在明年5月首次舉行海陸聯合軍演，目標是抗衡中國，旨在加強及擴大對中國的包圍網。此外，日本政府消息人士也表示，英國海軍將最快於明年初派出航母戰鬥群長期駐守包括釣魚島在內的西太平洋海域，被視為罕見部署。

日本產經新聞報導，日法美軍演將在日本一個無人居住的離島上舉行，重點是演練天災發生時如何救援，但部分項目可以在抵禦攻擊時用上。軍演被認為是向展現中國展現守護東海區域的決心。中國宣稱擁有東海部分島嶼，而這些島嶼受日本控制。

其中法國將派出「聖女貞德」號巡洋艦隊，法國海軍參謀長范迪爾說：「我們想展現在這個區域的軍事存在，並釋出法日合作的訊息。這個訊息針對中國，與多邊夥伴關係和航行自由有關。」報導認為，這次有來自歐洲的法軍加入，旨在展現「對中包圍網」的強化及擴大。

另據共同社報導，日本政府相關人士5日透露，英國海軍最快明年初將向包括沖繩縣等南西諸島周邊在內的西太平洋，長期派遣以航空母艦「伊莉莎白女王號」為核心的航艦打擊群。「伊莉莎白女王號」為迄今英軍最大、最具威力的航母。

此外，英國航艦打擊群預計將接受駐日美軍支援，目前兩國規畫在三菱重工業公司的小牧南工廠（愛知縣）維修保養艦載F-35B匿蹤戰機。

「伊莉莎白女王號」為迄今英軍最大、最具威力的航母。（取材自維基百科）
「伊莉莎白女王號」為迄今英軍最大、最具威力的航母。（取材自維基百科）

日本有意深化與海軍實力在全球名列前茅的英國合作，以展現對抗加強海洋活動的中國並維護秩序的姿態。在西太平洋，與日本有同盟關係的美軍以及非周邊國的航艦持續活動極為罕見。背後原因在於中國對南海的主權主張以及英國政府對香港問題的強烈關切。

根據基於韓戰相關聯合國決議的「聯合國軍地位協定」，英軍能夠在橫須賀（神奈川）、佐世保（長崎）、白灘（沖繩）等駐日美軍設施及區域接受補給。日本海上自衛隊為避免過度刺激中國，似乎對積極的後方支援持謹慎態度。

中方未回應相關報導。此前中國在區域內活動數度引發歐美抗議，例如今年7月在西沙群島周邊舉行軍事演習，便被美國質疑破壞南海局勢穩定，但中方強調在南海活動旨在維護主權及保障區內和平穩定。

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