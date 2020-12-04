美政權交接期 北韓蠢動 美軍參聯會主席：或發動挑釁
韓國國際廣播電台3日報導，美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）2日出席美國智庫布魯金斯研究院主辦的視訊研討會時表示，美國正處政權交接期，從北韓過往行動來看，此時進行挑釁的可能性極高。此外，米利也表示，美軍正繼續執行總統川普要求削減駐阿富汗部隊的命令。
米利表示，目前北韓內部正面臨著不少困難，這有可能是促使北韓進行挑釁的動機之一。不過美國充分警惕北韓可能發起挑釁，並具備可擊退任何攻擊的軍事力量。他表示，韓美同盟強大有力，駐韓美軍的能力和全球最優秀的軍隊之一韓軍是韓美同盟的後盾。
米利的這番發言與美國總統當選人拜登開始接受國家安全每日簡報的時間幾乎重疊，引發關注。分析指出，拜登將抗疫、恢復美國經濟、應對氣候變化等置於優先地位，不過也極有可能收到了關於北韓挑釁威脅的情報。
米利2日出席智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）論壇時表示，美軍正繼續執行總統川普要求削減駐阿富汗部隊的命令。他說，總統當選人拜登就職後要如何處理阿富汗駐軍，將交由下一屆政府決定。
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