美政權交接期 北韓蠢動 美軍參聯會主席：或發動挑釁

美軍參謀首長聯席會議主席米利。（路透）

韓國國際廣播電台3日報導，美國 參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）2日出席美國智庫布魯金斯研究院主辦的視訊研討會時表示，美國正處政權交接期，從北韓 過往行動來看，此時進行挑釁的可能性極高。此外，米利也表示，美軍正繼續執行總統川普要求削減駐阿富汗部隊的命令。

米利表示，目前北韓內部正面臨著不少困難，這有可能是促使北韓進行挑釁的動機之一。不過美國充分警惕北韓可能發起挑釁，並具備可擊退任何攻擊的軍事力量。他表示，韓美同盟強大有力，駐韓美軍的能力和全球最優秀的軍隊之一韓軍是韓美同盟的後盾。

米利的這番發言與美國總統當選人拜登 開始接受國家安全每日簡報的時間幾乎重疊，引發關注。分析指出，拜登將抗疫、恢復美國經濟、應對氣候變化等置於優先地位，不過也極有可能收到了關於北韓挑釁威脅的情報。

米利2日出席智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）論壇時表示，美軍正繼續執行總統川普要求削減駐阿富汗部隊的命令。他說，總統當選人拜登就職後要如何處理阿富汗駐軍，將交由下一屆政府決定。