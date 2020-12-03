我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

英歐貿談關鍵階段…談判代表巴尼耶：未來36小時很重要

編譯中心／綜合2日電
巴尼耶在11月29日抵達倫敦，準備繼續跟英國展開脫歐貿易談判。(路透)
巴尼耶在11月29日抵達倫敦，準備繼續跟英國展開脫歐貿易談判。(路透)

金融時報2日援引知情人士消息報導，歐盟負責脫歐事務的首席談判代表巴尼耶表示，談判已屆「不成則敗」時刻，未來36個小時對於歐盟與英國的貿易談判至關重要。

知情人士透露，巴尼耶在一場閉門會議上向各國大使和歐洲議會議員表示，布魯塞爾與倫敦將在本周末前評估是否有可能達成協議。儘管尚未取得突破，雙方仍在探索可能的妥協方式。他並指出，企業的「公平競爭」條件、歐盟在英國水域的捕魚權以及如何實施貿易協議等方面仍存在分歧。

一位知情人士說，巴尼耶在會上指出，歐英雙方正考慮一項關於捕魚權的過渡性安排，即期限結束後的重新談判，將跟貿易協議相掛鉤。

最近幾天，成員國表達對歐盟在最後談判中讓步太多的擔憂。一位歐盟外交官說，各國政府對局勢感到「緊張」，仍不清楚巴尼耶能否化解三個關鍵問題的分歧。歐盟成員國也告訴巴尼耶，勿迫於時間壓力匆忙達成協議。

法國總統馬克宏1日警告說：「法國不會接受一項不尊重我們長期利益的協議。協議必須讓未來關係保持平衡。」

香港01報導，英國脫歐過渡期將於本月底屆滿，目前談判正進入關鍵時刻。歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶2日說，英國與歐盟仍未克服彼此在主要議題上的意見分歧。

巴尼耶說談判已來到「不成則敗」（a make-or-break moment）的時刻。外交官及議員則呼籲巴尼耶不要為了趕死線而達成一個不令人滿意的協議。

歐盟 英國 脫歐

上一則

越南男大生沒錢吃飯 抓蛇直接燉湯…網友：快吐了

下一則

將與伊朗重核談 拜登：很難，但沒錯

延伸閱讀

紐時：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗 

紐時：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗 
英國火速批准疫苗 官員：獲批絕無「抄捷徑」

英國火速批准疫苗 官員：獲批絕無「抄捷徑」
歐盟提新議程 欲與美國合作應對中國挑戰

歐盟提新議程 欲與美國合作應對中國挑戰
對中政策 拜登：不輕放關稅和貿易協議、不自我設限

對中政策 拜登：不輕放關稅和貿易協議、不自我設限

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
梅根與兒子亞契今年要在美國度過感恩節。圖／路透資料照片

哈利、梅根讓兒子亞契見女王曾祖母 卻拒絕伯父與嬸嬸

2020-11-27 13:17
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
圖為伊朗一名重要的核子科學家今天在德黑蘭外郊的阿布薩市遭到攻擊而身亡。美聯社

伊朗重要核子科學家遭刺殺身亡 控以色列幕後策畫

2020-11-27 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報