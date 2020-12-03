英歐貿談關鍵階段…談判代表巴尼耶：未來36小時很重要

巴尼耶在11月29日抵達倫敦，準備繼續跟英國展開脫歐貿易談判。(路透)

金融時報2日援引知情人士消息報導，歐盟 負責脫歐 事務的首席談判代表巴尼耶表示，談判已屆「不成則敗」時刻，未來36個小時對於歐盟與英國 的貿易談判至關重要。

知情人士透露，巴尼耶在一場閉門會議上向各國大使和歐洲議會議員表示，布魯塞爾與倫敦將在本周末前評估是否有可能達成協議。儘管尚未取得突破，雙方仍在探索可能的妥協方式。他並指出，企業的「公平競爭」條件、歐盟在英國水域的捕魚權以及如何實施貿易協議等方面仍存在分歧。

一位知情人士說，巴尼耶在會上指出，歐英雙方正考慮一項關於捕魚權的過渡性安排，即期限結束後的重新談判，將跟貿易協議相掛鉤。

最近幾天，成員國表達對歐盟在最後談判中讓步太多的擔憂。一位歐盟外交官說，各國政府對局勢感到「緊張」，仍不清楚巴尼耶能否化解三個關鍵問題的分歧。歐盟成員國也告訴巴尼耶，勿迫於時間壓力匆忙達成協議。

法國總統馬克宏1日警告說：「法國不會接受一項不尊重我們長期利益的協議。協議必須讓未來關係保持平衡。」

香港01報導，英國脫歐過渡期將於本月底屆滿，目前談判正進入關鍵時刻。歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶2日說，英國與歐盟仍未克服彼此在主要議題上的意見分歧。

巴尼耶說談判已來到「不成則敗」（a make-or-break moment）的時刻。外交官及議員則呼籲巴尼耶不要為了趕死線而達成一個不令人滿意的協議。