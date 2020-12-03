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糗！曾罵拜登「瘋狗該被打死」北韓禁談美國大選結果

編譯張佑生／綜合2日電
美國現任總統川普願意親自和金正恩會面，舉辦前所未有的3次峰會。（美聯社）
美國現任總統川普願意親自和金正恩會面，舉辦前所未有的3次峰會。（美聯社）

共同社報導，北韓美國總統大選罕見地保持沉默。可能是欲觀察下屆總統拜登(Joseph Biden，前譯白登)的做法，據稱為了不刺激美方，已指示駐外公館緘口。北韓警惕美國回到歐巴馬政府時期那樣的加強施壓路線，另一方面似乎正在制定可促成軍備管理談判的長期戰略。

關於以往的美國大選，北韓媒體在獲悉結果後數日至約十天之內進行報導，而此次已過去三周卻一概沒有提及。據分析，很大原因是北韓勞動黨委員長金正恩多次會談的總統川普不承認失敗。

南韓情報機構國家情報院11月27日透露，北韓嚴令駐外公館不允許發表私人見解，或做出刺激美國的舉動。北韓勞動黨相關人士指出「正在觀望形勢」。據稱內部已通過講演會等告知了大選結果。

據分析，北韓警惕美方回到拜登擔任副總統的歐巴馬政府後半期那樣的「戰略忍耐」，把重點轉到加強施壓而非對話。

北韓媒體去年11月痛批把金正恩稱作獨裁者的拜登稱「瘋狗應當被打死」，但之後卻不再批評。金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正在今年7月的談話中表示，「我們必須與川普總統、之後的美國政府、整個美國打交道」，暗示已經瞄準大選之後。

有專家就分析，由於川普執政的四年內曾舉辦過三次的川金會，甚至經常與金正恩進行書信往來，相較於拜登對北韓的態度，金正恩對於川普沒有當選感到相當失望，而這也可能會影響到未來美國和北韓的關係。

CNN報導指出，美國歷任總統當中，現任總統川普願意親自和金正恩會面，舉辦前所未有的3次峰會，等同於讓金正恩在世界的舞台上擁有一種「合法性」，儘管拜登不排除和北韓領導人會晤的可能性，但前提是「北韓願意削減核武能力」，因此金正恩當然不樂見拜登上任。

另外，拜登曾批評川普和金正恩的關係，等同削弱美國的制裁行動，不僅如此，拜登還曾公開批金正恩是「暴徒」，選戰期間更是不斷抨擊北韓，除此之外，拜登日前成立交接計畫網站，根據官網公布的拜登上任後的四大要務，北韓竟被排除在外，更不用說北韓期盼的兩國峰會。

北韓 美國總統大選 拜登

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