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歐盟籲美國「修補夥伴關係」 組抗中陣線

編譯李京倫／綜合30日電

英國金融時報報導，歐盟正在擬定計畫草案，提議修補與美國的同盟關係，呼籲美國抓住「一個世代只有一次」的機會，拋棄川普時代的緊張關係，共同應對中國帶來的「策略挑戰」。此事反映出，歐盟對與美國總統當選人白登合作感到樂觀和寬慰，但也擔心近年來歐美關係欠佳，將地緣政治主動權給了北京當局。

據歐盟執委會計畫草案，如果民主世界想對抗「專制政權」和「剝削我們社會開放風氣的封閉經濟體系」，歐美間的夥伴關係需要「維護和重建」。這份草案提議，歐美合力打造數位規範環境，包括對反壟斷執法和數據保護採一致作法、合作審查敏感的外國投資及共同對抗網路駭客等威脅。草案還提到，歐美要解決長期造成雙邊關係緊張因素，如歐盟想對美國科技巨擘課更多稅。

這份11頁的政策提案，可望在12月10日至11日歐盟峰會上通過。草案寫道，明年上半年的歐盟美國峰會，就能開展新的雙邊關係。文件寫道：「身為開放的民主社會和市場經濟體，歐盟與美國同意，中國在國際上日益強勢，帶來策略挑戰，就算歐美對解決挑戰的最佳方式意見不同也無妨。」

川普執政讓歐盟最沮喪的其中一點是，美國不願與歐盟協調一致因應中國帶來的挑戰，白宮選擇單方面行動，不僅對付北京當局，也對付歐盟。

歐美能否站在同一陣線，端視能否彌合現有科技政策的分歧。歐盟希望與美國共同應對許多問題，如中國投資歐美創新企業、中國5G技術優勢構成的潛在威脅等。

文件中有部分提議需要美國的政策改弦易轍。例如，歐盟敦促合力恢復世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制，使機制完全運作，這需要美國不再阻擋世貿組織上訴機構的法官任命案。

歐盟 美國 中國

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