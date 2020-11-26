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割地被亞塞拜然接收 亞美尼亞人淚別「家園」

編譯中心╱綜合25日電
亞美尼亞政府宣布停戰後，民眾日前湧入亞美尼亞首都抗議，很多人大喊「我們不願放棄我們的家園」。(美聯社)
亞美尼亞政府宣布停戰後，民眾日前湧入亞美尼亞首都抗議，很多人大喊「我們不願放棄我們的家園」。(美聯社)

根據本月稍早由亞美尼亞、亞塞拜然、俄羅斯簽訂的協議，亞塞拜然軍隊已經進入亞美尼亞所歸還三個地區中的第二區-克爾巴賈爾地區（Kalbajar）；先前雙方在納戈爾諾．卡拉巴赫地區交戰數周，停火協議中規定亞美尼亞必須歸還這些地區。該區已有不少亞美尼亞住民離開當地，並一把火燒了自己的老家，因為他們不會再回來了。

美聯社報導，兩星期前，在俄羅斯的調停下，亞美尼亞將納卡地區(納戈爾諾-卡拉巴赫 ,Nagorno-Karabakh)邊界以外的某些地區控制權移交給亞塞拜然，第一處是艾格丹(Aghdam)，在上星期已經移交。

依據協議，亞美尼亞同意移交納卡區附近的艾格丹、克爾巴賈爾和拉欽（Lachin）三個地區。艾格丹已在11月20日移交，拉欽則定於12月1日。

克爾巴賈爾地區預計於11月15日移交，但是亞美尼亞提出，當地遇到惡劣天氣，希望亞塞拜然能夠推遲接收，因此亞塞拜然的接收工作延到今天。

星期三的影片顯示，亞塞拜然軍隊在白雪皚皚的山地上緩慢移動，他們也在清除地雷。亞塞拜然國防部說：「掃雷工程已經完成，以確保我們的部隊朝這裡行進時可以很安全。」

報導指出，納卡位於亞塞拜然境內，但自1994年分離主義戰爭之後，當地由亞美尼亞族人控制，形成自治區。

9月27日，納卡發生戰鬥，是亞美尼亞與亞塞拜然這兩個前蘇聯國家，再次發生戰火，造成數百人甚至數千人喪生。

戰爭的結果是亞塞拜然取得優勢，在俄羅斯的出面後，亞美尼亞明文放棄納卡，相對的，亞塞拜慶祝這次重要勝利。這引發亞美尼亞內部的大規模抗議活動，成千上萬的人上街，要求總理下台。

移交之前，一些離開克爾巴賈爾的亞美尼亞人，以告別的姿態燒毀了他們自己的家，含淚離開這個傷心地。

納卡地區的亞塞拜然人20日慶祝軍隊進入。(美聯社)
納卡地區的亞塞拜然人20日慶祝軍隊進入。(美聯社)

俄羅斯 國防部

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