美國退出「開放天空條約」 川普4年退4國際協議

美國政府22日宣布正式退出開放天空條約。圖為美國空軍Ｕ-2偵察機。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

美國 政府今天宣布退出「開放天空條約」（Open Skies Treaty），這是美國在總統川普 （Donald Trump）任內退出的數項國際協定之一，並指控「俄國肆無忌憚違反條約」。俄羅斯 外交部則對此強烈譴責，聲明表示美國此舉對盟友安全毫無助益。

美國國務院聲明指出，美國於2020年11月22日退出開放天空條約，國安會（NSC）並強調「俄羅斯多年來肆無忌憚地違反條約」。白宮國家安全顧問歐布萊恩表示，這項條約已過時且有利於美國的對手，損害美國國安，因此退出將讓美國處於優先地位。

俄羅斯外交部對此表示，美國退出條約既不利於歐洲安全，也不利於美國自身及盟友安全。

開放天空條約於1992年簽署、2002年生效，是歐洲在冷戰後加強互信的措施之一，目前有30多個國家加入。這項條約容許在會員國整體領域展開無武裝空中偵察飛行，以蒐集彼此軍隊情資，目的是提升相互理解和信任。

但是，同為會員國的美、俄經常指控對方違反條約，川普政府今年5月就表示，俄國沒有遵守這項條約，美國將於6個月後正式退出。

川普從2017年1月就任總統後，帶領美國退出2015年的「伊朗核子協議」及對抗氣候變遷問題的「巴黎協定」（Paris Agreement）等國際協定，以及「中程飛彈條約」。