我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

美國退出「開放天空條約」 川普4年退4國際協議

編譯中心／綜合22日電
美國政府22日宣布正式退出開放天空條約。圖為美國空軍Ｕ-2偵察機。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
美國政府22日宣布正式退出開放天空條約。圖為美國空軍Ｕ-2偵察機。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

美國政府今天宣布退出「開放天空條約」（Open Skies Treaty），這是美國在總統川普（Donald Trump）任內退出的數項國際協定之一，並指控「俄國肆無忌憚違反條約」。俄羅斯外交部則對此強烈譴責，聲明表示美國此舉對盟友安全毫無助益。

美國國務院聲明指出，美國於2020年11月22日退出開放天空條約，國安會（NSC）並強調「俄羅斯多年來肆無忌憚地違反條約」。白宮國家安全顧問歐布萊恩表示，這項條約已過時且有利於美國的對手，損害美國國安，因此退出將讓美國處於優先地位。

俄羅斯外交部對此表示，美國退出條約既不利於歐洲安全，也不利於美國自身及盟友安全。

開放天空條約於1992年簽署、2002年生效，是歐洲在冷戰後加強互信的措施之一，目前有30多個國家加入。這項條約容許在會員國整體領域展開無武裝空中偵察飛行，以蒐集彼此軍隊情資，目的是提升相互理解和信任。

但是，同為會員國的美、俄經常指控對方違反條約，川普政府今年5月就表示，俄國沒有遵守這項條約，美國將於6個月後正式退出。

川普從2017年1月就任總統後，帶領美國退出2015年的「伊朗核子協議」及對抗氣候變遷問題的「巴黎協定」（Paris Agreement）等國際協定，以及「中程飛彈條約」。

美國 俄羅斯 川普

上一則

抗議預算案「官商勾結」 瓜地馬拉示威燒國會

下一則

韓連5天確診破300例 首爾防疫升級 關酒吧、夜店

延伸閱讀

白登就職典禮怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

白登就職典禮怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會
卸任前來不及公布人口普查 川普排除無證移民踢鐵板

卸任前來不及公布人口普查 川普排除無證移民踢鐵板
石爾／川普不認輸 民主燈塔變「燈塌」

石爾／川普不認輸 民主燈塔變「燈塌」
魏碧洲／川普牽動選情、疫情、鄉情

魏碧洲／川普牽動選情、疫情、鄉情

熱門新聞

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友