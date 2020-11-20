龐培歐抵訪戈蘭高地 美國務卿首例

美國國務卿龐培歐（右）19日訪問以色列占領的戈蘭高地，成為首位到此造訪的美國國務卿。圖左為以色列外長阿胥肯納吉。（路透）

美國 國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）19日訪問以色列 占領的戈蘭高地（Golan Heights），成為首位到此造訪的美國國務卿。

中央社報導，以色列在1967年的六日戰爭（Six-Day War）中，從敘利亞手中奪下戰略要地戈蘭高地。在重重安全戒護下，龐培歐偕同以色列外長阿胥肯納吉（Gabi Ashkenazi）走訪戈蘭高地部分地區。

去年川普承認以色列有主權

美國總統川普去年決定承認以色列對戈蘭高地的主權，引發爭議。龐培歐對此表示：「你不能站在這裡凝視邊界，卻否認總統川普所承認事情的核心問題。這（戈蘭高地）是以色列的一部分。」

龐培歐說：「想像一下（敘利亞總統）阿塞德（Bashar al-Assad）控制這個地方，對西方和以色列造成傷害的風險。」

此外，龐培歐也宣布，從以色列占領的約旦河西岸猶太屯墾區出口到美國的商品，將標示為以色列製造(Made in Israel)或是「以色列產品」(Product of Israel)。這是華府支持以色列在巴勒斯坦領土興建屯墾區的最新舉動。

龐培歐說，這項新指引「最明顯」適用於C區域(Area C)，也就是以色列擁有民政與軍事控制的大部份約旦河西岸地區，這個地區居住著許多猶太屯墾住民。

龐培歐說，華府的這項行動有其必要，因為「加薩與約旦河西岸在政治上與政治上是分離的，應該要相應處理。」

巴勒斯坦自治當局認為川普明顯偏袒以色列，已與華府斷絕關係。

不過，美國總統當選人白登已表示，他將會以更為傳統的方式，處理以色列和巴勒斯坦紛爭，美國傳統的以、巴政策反對以色列興建屯墾區。