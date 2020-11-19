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英脫歐貿協 年底表決仍存變數憂硬脫

編譯中心／綜合18日電
英國與歐洲聯盟仍未達成脫歐後貿易協議，能否在12月底時送往歐洲議會表決恐仍有變數。(Getty Images)
英國與歐洲聯盟仍未達成脫歐後貿易協議，能否在12月底時送往歐洲議會表決恐仍有變數。(Getty Images)

距離英國結束脫歐過渡期不到7周，但英國與歐洲聯盟本周仍未達成脫歐後貿易協議，面對協商一再破局延期，能否在12月底時送往歐洲議會表決恐仍有變數。到了12月31日，如果沒有達成協議，那麼就意味著「硬脫」，也就是最壞的無協議脫歐。

中央社報導，歐盟27成員國領導人19日將舉行視訊峰會，除了討論新冠肺炎疫情應對措施，還將安排歐盟負責脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）向成員國介紹脫歐談判進度，原本是希望在這個時機點之前達成英國脫歐後貿易協議，但目前看來可能無望。

據POLTIC EUROPE新聞網站18日報導，不具名的歐盟官員證實，巴尼耶不會在19日峰會之前向各國駐歐盟大使說明脫歐貿易協議，這代表本周迄今未能達成而無共識。

原本歐洲議會是希望最晚在12月16日表決協議，但因為協商一再延期，最新消息是歐洲議會可能在12月28日召開特別會議表決，但時間表恐仍存變數。

至於歐盟與英國脫歐貿易協議的最主要分岐點仍在於歐盟方面希望保有在英國海域的漁權，但英國主張脫歐就是在經濟及政治上守住主權，仍待雙方調整立場。

至於另一項分岐則是公平競爭環境，歐盟除要求英國離開歐盟單一市場後，需依歐盟規則公平競爭外，另憂心英國是否會大舉補貼國內企業損害其它歐洲國家企業競爭力。

英國廣播公司新聞報導，如果12月31日前達不成雙邊貿易協定，英國不再享受歐洲單一市場和關稅聯盟的各項特權，跟歐盟的貿易關係就跟英國和美國、中國之類經濟體的貿易關係一樣。

無協議脫歐情況下，英國和歐盟的貿易活動遵從世界貿易組織（WTO）規則，意味著各種關稅和限制。在經濟倍受新冠疫情打擊的情況下，關稅很可能帶來雪上加霜的效果。

英國 歐盟 脫歐

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