亞美尼亞割地投降 示威者怒下通牒 總理拒下台

亞美尼亞民眾不滿總理示威帕辛揚「割地」簽署和平協議，在首都葉里溫發起示威抗議。（歐新社）

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）與亞塞拜然簽署和平協議，放棄一大部分爭議領土後爆發暴力動亂，亞美尼亞今天逮捕10名反對派主要人士。民眾怒斥總理帕辛揚是叛國賊，更下最後通牒要求他下台；不過亞美尼亞總理府已表明，不容許反對派以武力奪取政權，英國廣播公司（BBC）報導，帕辛揚拒絕下台。

亞美尼亞、亞塞拜然和俄羅斯 9日簽署協議，結束納哥諾卡拉巴克（納卡）地區的軍事衝突，由於亞美尼亞在協議中放棄大片土地給亞塞拜然，俄羅斯維和部隊進駐納卡區，這個動盪高加索地區的地緣勢力因此重組 。

10反對派領袖被捕

亞美尼亞反對派人士在首都葉里溫（Yerevan）發起示威抗議。檢察官表示，這10名反對派人士因為「組織非法暴力群眾動亂」遭逮捕，恐面臨長達10年的監禁。

反對派「亞美尼亞革命聯盟」（Dashnaktsutyun）成員加爾斯蒂安（Lilit Galstyan）認為這是政治迫害，該黨最少有兩名成員被捕。

據俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，亞美尼亞國防部12日宣布，亞美尼亞和納卡區設為禁航區，只允許軍機飛越。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，俄羅斯代表團13日將訪問土耳其，就建立聯合中心來監督亞塞拜然和亞美尼亞間停火協議進行討論。土耳其在執行停火上所扮演角色，並沒有在和平協議中明確提到。

俄羅斯派出1960名軍人和裝甲運兵車，參與執行維和任務。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日表示，預期法國和美國 外交官會盡快抵達莫斯科，就納卡區衝突進行協商。