我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

亞美尼亞割地投降 示威者怒下通牒 總理拒下台

編譯中心／綜合12日電
亞美尼亞民眾不滿總理示威帕辛揚「割地」簽署和平協議，在首都葉里溫發起示威抗議。（歐新社）
亞美尼亞民眾不滿總理示威帕辛揚「割地」簽署和平協議，在首都葉里溫發起示威抗議。（歐新社）

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）與亞塞拜然簽署和平協議，放棄一大部分爭議領土後爆發暴力動亂，亞美尼亞今天逮捕10名反對派主要人士。民眾怒斥總理帕辛揚是叛國賊，更下最後通牒要求他下台；不過亞美尼亞總理府已表明，不容許反對派以武力奪取政權，英國廣播公司（BBC）報導，帕辛揚拒絕下台。

亞美尼亞、亞塞拜然和俄羅斯9日簽署協議，結束納哥諾卡拉巴克（納卡）地區的軍事衝突，由於亞美尼亞在協議中放棄大片土地給亞塞拜然，俄羅斯維和部隊進駐納卡區，這個動盪高加索地區的地緣勢力因此重組

10反對派領袖被捕

亞美尼亞反對派人士在首都葉里溫（Yerevan）發起示威抗議。檢察官表示，這10名反對派人士因為「組織非法暴力群眾動亂」遭逮捕，恐面臨長達10年的監禁。

反對派「亞美尼亞革命聯盟」（Dashnaktsutyun）成員加爾斯蒂安（Lilit Galstyan）認為這是政治迫害，該黨最少有兩名成員被捕。

據俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，亞美尼亞國防部12日宣布，亞美尼亞和納卡區設為禁航區，只允許軍機飛越。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，俄羅斯代表團13日將訪問土耳其，就建立聯合中心來監督亞塞拜然和亞美尼亞間停火協議進行討論。土耳其在執行停火上所扮演角色，並沒有在和平協議中明確提到。

俄羅斯派出1960名軍人和裝甲運兵車，參與執行維和任務。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日表示，預期法國和美國外交官會盡快抵達莫斯科，就納卡區衝突進行協商。

亞美尼亞總理帕辛揚（圖）與亞塞拜然簽署和平協議，放棄一大部分爭議領土後，爆發暴力...
亞美尼亞總理帕辛揚（圖）與亞塞拜然簽署和平協議，放棄一大部分爭議領土後，爆發暴力動亂。(歐新社)

俄羅斯 美國 重組

上一則

核武庫存違法？北韓嗆國際原能署

下一則

15國將簽RCEP 幫印度留門票 彭博：恐不利美企

延伸閱讀

龐培歐將訪伊斯坦堡探討宗教自由 土耳其不滿

龐培歐將訪伊斯坦堡探討宗教自由 土耳其不滿
納卡區激戰6周…亞美尼亞簽停火協議丟土地 民眾怒闖國會

納卡區激戰6周…亞美尼亞簽停火協議丟土地 民眾怒闖國會
亞美尼亞簽停火協議 抗議民眾闖政府國會洩憤

亞美尼亞簽停火協議 抗議民眾闖政府國會洩憤
人道停火不到4分鐘 亞美尼亞控亞塞拜然發射大砲

人道停火不到4分鐘 亞美尼亞控亞塞拜然發射大砲

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋