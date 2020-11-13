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15國將簽RCEP 幫印度留門票 彭博：恐不利美企

編譯葉亭均／綜合12日電
第37屆東協峰會12日於越南河內開幕，越南國家主席阮富仲出席東協與中國視訊會議。此次峰會最大亮點RCEP將在15日閉幕會前簽署。（路透）
第37屆東協峰會12日於越南河內開幕，越南國家主席阮富仲出席東協與中國視訊會議。此次峰會最大亮點RCEP將在15日閉幕會前簽署。（路透）

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15個成員國11日同意，將在15日的高峰會上簽署這項備受期待的貿易協議。這是中國過去十年推動加強亞洲經貿整合的最後成果，將創造涵蓋全球經濟產值三分之一的自由貿易區。這項協定也為不願加入的印度在稍後重返留了一扇門。

馬來西亞國貿與產業部長阿茲敏阿里在聲明中表示，RCEP的15個成員國「協商已做出總結，將在本周日的高峰會上簽署協議」，「經過八年的辛苦談判，我們終於到了即將簽署RCEP協議的時刻」。

這項協議將包含日本、中國、南韓、十個東協國家、澳洲與紐西蘭，創造亞洲最大自由貿易區，涵蓋全球30%的國內生產毛額（GDP）與貿易。這也將是日本與中國、南韓之間的第一個自由貿易架構。

彭博資訊分析，RCEP的目標為降低關稅、強化具有共同原產地規則的供應鏈，並研擬規範電商的新規定，可能導致未加入RCEP的一些美國企業與其他跨國公司處於不利地位。

不過，RCEP一些成員國也對過度依賴中國保持謹慎，例如日本便在重新評估中國供應鏈，澳洲最近則與中國爆發貿易爭端。

RCEP也保留印度回歸的可能性。在生效後的一段時間內，不允許其他國家加入，但這項規定將不適用印度，成員國計畫擬定另一份文件，讓印度在願意時隨時加入。印度在RCEP於2013年展開協商時曾參與談判，但去年表示退出協商，因擔憂貿易逆差數字膨脹。

RCEP將在包含跨境數據流的約20個領域內，調降關稅並建立規則。由於成員國有許多糧食出口國，因此移除農業與漁業產品關稅的程度，比跨太平洋夥伴協定（TPP）還少。

RCEP將移除從東協成員國、澳、紐進口這類產品的61%關稅，從中國與南韓進口這類產品關稅則被移除56%與49%。

RCEP小檔案

區域全面經濟夥伴協定（RCEP），是由東協十國2011年發起，邀請中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、印度等與東協有自由貿易協定的六國參與，在2012年第21屆東協高峰會上，各國領袖宣布開始談判。有媒體認為，RCEP是由北京主導。

RCEP的目標是消除內部貿易壁壘、創造和完善自由的投資環境、擴大服務貿易，還將涉及智慧財產權保護、競爭政策等多領域。

2017年以來，RCEP談判進程全面加速，16國已完成七個章節的磋商，談判任務完成度提升到接近八成，部分基於規則的章節取得突破性進展；去年11月4日，第三次RCEP領袖會議在泰國曼谷舉行，會議發表聲明指出，15國成員已經結束談判並啟動了法律文本審核，希望能在今年簽署協定。

不過，印度因擔心中國廉價商品大舉傾銷而於去年宣布退出RCEP。（記者林汪靜）

中國 印度 關稅

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