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菅義偉、文在寅首與白登熱線 強調加強同盟關係

編譯中心／綜合12日電

日本首相菅義偉12日表示，他已與美國總統當選人白登（Joe Biden）通過電話，並確認兩國關係的重要性，以及共同實現「自由開放的印太地區」目標。日本共同社報導，白登隨後也與南韓總統文在寅通話，再度強調美日、美韓等同盟關係。

路透報導，白登成為美國總統當選人之後，已與英法德等多名外國領袖通電話。菅義偉12日與白登通話後不久，即在首相官邸向記者說：「白登表示他期盼強化美日聯盟，並且共同實現自由開放的印太地區目標。」

他還表示，兩國領袖同意儘快親自會面。

韓聯社報導指出，文在寅於當地時間早上9時和白登通話。文在寅在熱線中表示，「韓美同盟是韓半島與周邊地區和平、繁榮的堅定基石，盼在未來發展同盟關係與促進永久和平上能更加緊密地聯繫」；白登則承諾，「針對解決北韓核武問題，盼能緊密合作。」

白登強調，南韓是泛印度與太平洋安保繁榮的核心，承諾維持、履行「美韓共和防禦條約」，顯示美韓同盟的重要性。

而文在寅於通話後也在推特上發文表示，稍早他和白登通話，祝賀他當選，並強調韓美同盟關係，及維持朝鮮半島和平的意志。

菲美軍隊互訪協定 杜特蒂再延期

菲律賓外交部長陸辛11日表示，在總統杜特蒂指示下，他已向美國傳達菲律賓希望將菲美「軍隊互訪協定」終止期限再延長半年。

菲美兩國於1998年簽署「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement, VFA），重申菲律賓和美國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲國，以及美國軍方人員入境菲律賓時不需護照和簽證等，被視為菲美同盟的重要軍事協定之一。

不過，菲律賓於2月11日知會美國，將退出軍隊互訪協定。據原訂期程，協定將於美國政府收到通知的180天後廢止。直到6月1日，菲律賓再向美國發出照會表示，希望暫緩終止菲美軍隊互訪協定6個月，並可在菲律賓要求下，將廢止期限「再延長6個月」。

美國 白登 文在寅

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