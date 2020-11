菅義偉、文在寅首與白登熱線 強調加強同盟關係

日本首相菅義偉12日表示,他已與美國 總統當選人白登 (Joe Biden)通過電話,並確認兩國關係的重要性,以及共同實現「自由開放的印太地區」目標。日本共同社報導,白登隨後也與南韓總統文在寅 通話,再度強調美日、美韓等同盟關係。

路透報導,白登成為美國總統當選人之後,已與英法德等多名外國領袖通電話。菅義偉12日與白登通話後不久,即在首相官邸向記者說:「白登表示他期盼強化美日聯盟,並且共同實現自由開放的印太地區目標。」

他還表示,兩國領袖同意儘快親自會面。

韓聯社報導指出,文在寅於當地時間早上9時和白登通話。文在寅在熱線中表示,「韓美同盟是韓半島與周邊地區和平、繁榮的堅定基石,盼在未來發展同盟關係與促進永久和平上能更加緊密地聯繫」;白登則承諾,「針對解決北韓核武問題,盼能緊密合作。」

白登強調,南韓是泛印度與太平洋安保繁榮的核心,承諾維持、履行「美韓共和防禦條約」,顯示美韓同盟的重要性。

而文在寅於通話後也在推特上發文表示,稍早他和白登通話,祝賀他當選,並強調韓美同盟關係,及維持朝鮮半島和平的意志。

I just spoke to @JoeBiden and congratulated him on his election. We reaffirmed our firm commitment to a robust ROK-US alliance and peaceful and prosperous Korean Peninsula. Going forward, I will work closely with him to meet global challenges including COVID19 and climate change.