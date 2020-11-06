不知誰當選 韓外長周日訪美作兩手準備

南韓外交部長康京和。(本報資料照片)

美國總統大選 結果未明，南韓 政府雖未公開表態，但已準備好不同方案因應可能結果；同時，南韓外交部長康京和應美國國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）之邀，已安排星期日訪問美國4天，就雙邊和地區問題舉行會議。

韓聯社報導，這次美國大選結果是影響南韓外交政策的最大變數，儘管大選結果仍未確定，南韓總統府青瓦台表示，無論誰勝選，都會維持與白宮「堅定」的同盟關係，並主動與新政府合作，達成朝鮮半島非核化及建立和平政權的目標。

青瓦台繃緊神經關注開票結果，並為此分別準備不同應對方案。南韓國家安保室表示，對民主共和兩黨候選人當選，都分別做了充份準備；韓聯社引消息指，南韓總統文在寅與外交及國安部門首長舉行會議，討論大選結果出爐後的對策，青瓦台已就韓美溝通和合作不應受大選結果影響達成共識，認為只有這樣才有助實現朝鮮半島和平進程。

路透報導，龐培歐上個月的亞洲之行，因川普確診感染新冠肺炎而取消原定訪問首爾行程。

日外務省 緊急分析白登政策

據日本共同社報導，親近日本首相菅義偉 的人士表示，美國總統大選中，民主黨候選人白登極占優勢，外務省正在加緊分析白登的政策。

報導指出，日本政府內部考慮美國總統大選已經發展為法庭訴訟戰，認為在大選結果確認前，不必急著發賀電與進行菅義偉訪美的協調工作。

菅義偉日前在國會表示，無論美國總統選舉結果為何，繼續與美國緊密合作的想法沒有改變。