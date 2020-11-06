認定白登贏 澳洲博彩讓賭客們先拿走1650萬美元

澳洲網路博彩平台Sportsbet已決定提前向押注民主黨籍總統候選人白登當選的彩客支付彩金。(路透)

美國總統大選 持續開票，各國民眾都在密切關注，儘管官方結果尚未出爐，澳洲網路博彩平台Sportsbet已決定提前向押注民主黨籍總統候選人白登 （Joe Biden）當選的彩客支付彩金，Sportsbet已支出2300萬澳幣（約1650萬美元），並相信白登終會入主白宮。

彭博社報導，在CNN預測民主黨拿下密歇根州並在內華達州和亞利桑那州保持優勢後，Sportsbet認定白登的領先優勢已「毋庸置疑」。

美國計票作業尚未結束，原本開票初期氣勢較好的川普 有逐漸被白登逆轉跡象，曾任副總統的白登稍早樂觀預期將迎接勝利，現任總統川普（Donald Trump）則宣布已經勝選，正提出法律訴訟，並要求重新計票。

據路透消息說，Sportsbet表示，看好白登的彩客押下逾10萬注彩注，均已兌付彩金。Sportsbet發言人說：「我們有高度信心，白登最後會入主白宮。」

Sportsbet表示，如果最終川普勝出，買他贏的賭客亦會獲得派彩，且下注白登勝出而贏錢的賭客，不用交還提早派彩的彩金。

不過Sportsbet也並非沒有看走眼的先例。Sportsbet曾在2019年澳大利亞大選舉行前兩天兌付了押注工黨獲勝的彩注，沒曾想工黨卻在大選中意外敗北。