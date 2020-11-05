美正式退出巴黎氣候協定 重返？看誰當選

美國總統大選勝負未定之際，這個全球第2大溫室氣體排放國4日正式退出巴黎氣候協定。圖為民眾2017年在白宮前抗議川普總統的這項決定。(美聯社資料照片)

美國總統大選 勝負尚未出爐，這個全球第2大溫室氣體排放國4日正式退出巴黎氣候協定，兌現總統川普4年前的競選承諾，也成為迄今為止第一個退出這項協定的締約方。不過民主黨總統候選人白登 （Joe Biden）已承諾，如果他當選下任美國總統，美國將會重新加入巴黎氣候協定。

聯合國 氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）說：「美國退出將讓我們的體系及全球努力達成巴黎協定的目標和雄心間出現缺口。」

不過美國仍是聯合國氣候變化綱要公約的締約國。艾斯皮諾薩說，該組織將「盡一切努力，準備好協助美國重新加入巴黎協定」。

美成唯一退出締約方

川普認為巴黎協定會危害美國經濟，因此於2017年6月宣布他打算讓美國退出巴黎協定。但受限於聯合國規定，美國得等到2019年11月4日才能申請退出，展開費時一年的退出流程，並於今年生效。

巴黎氣候協定2015年12月在巴黎通過，共有197個簽約國，美國是至今唯一一個退出協定的國家。美國前總統歐巴馬矢言在2025年前，讓美國的排碳量較2005年的水準減少26%至28%。

現任和前任氣候外交官表示，沒有美國的財力和外交力量協助，要遏止全球暖化以讓氣溫維持在安全範圍內的難度升高。

但若白登勝選，他仍可選擇讓美國重新加入巴黎協定。

白登在美國大選前表示，贏得大選後將帶領美國重新加入巴黎協議。白登提出2兆美元經濟轉型計畫，打算在2050年前達到淨零溫室氣體排放量。

現任亞洲社會政策研究所高級顧問、曾參與聯合國氣候會談的前外交官伍德魯夫（Thom Woodroofe）說：「想要縮小全球（拯救氣候）雄心（與現實間）的缺口，短期內這項挑戰變得更加、更加困難。」