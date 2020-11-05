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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

不論誰當選美國總統 日相：盼好好交往

編譯中心／綜合4日電
日本首相菅義偉正考慮明年1月出訪美國。 (美聯社)
日本首相菅義偉正考慮明年1月出訪美國。 (美聯社)

美國總統大選選票陸續開出，美國的同盟國日本高度關注選舉結果。日本首相菅義偉表示，「日美同盟是日本外交的基本，盼與下一任美國總統好好交往。」

日本放送協會（NHK）報導，美國總統選舉開票作業正在進行，日本政府認為，本屆美國總統選舉兩位候選人，也就是現任總統川普與前副總統白登都充分了解日美同盟的重要性，在目前美國與中國的對立加劇之際，日本盼與美國下一任總統建立互信關係，加強鞏固日美同盟，這樣的態度不會改變。

日本將持續與美國密切合作，針對實現「自由且開放的印度太平洋」倡議、解決包含日本人遭北韓綁架等攸關北韓問題，日本希望與美國加強合作。

有關駐日美軍的駐留經費，美日未來將展開協商。日本正審慎評估這場美國總統選舉的結果，將會對美日關係帶來何種影響。

菅義偉4日在眾議院預算委員會上說：「與日本相較，美國從歷史上看來，是個多民族聚集的國家，我觀察美國這場總統選戰，注意到有社會『分裂』的情形等。日美同盟是日本外交的基本，盼能與下一任美國總統好好交往。」

菅義偉考慮2021年1月訪美

對於9月剛就任日本首相的菅義偉來説，最大的外交課題是構建與唯一同盟國美國的關係。川普4年前當選時，日本前首相安倍晉三在2016年11月選後迅速訪問美國，有助強化美日關係。

但據日本「每日新聞」報導，日本政府認為，這次不論是共和黨的現任總統川普還是民主黨候選人白登當選，菅義偉都很難馬上訪美，原因包括新冠疫情與投票結果可能造成的混亂和法律訴訟等。報導指出，美日兩國擬待選後再協調訪美時間，菅義偉正考慮明年1月出訪美國。

日本盼與美國下一任總統建立互信關係，加強鞏固日美同盟。圖為日本民眾也關心美國選情...
日本盼與美國下一任總統建立互信關係，加強鞏固日美同盟。圖為日本民眾也關心美國選情。(美聯社)

美國總統大選 日本 菅義偉

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