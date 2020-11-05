「誰當選不重要」 伊朗籲美國新總統尊重國際規範

伊朗總統羅哈尼呼籲下一任美國總統尊重國際條約和法律。(路透)

伊朗 總統羅哈尼（Hassan Rouhani）4日表示，美國大選結果對伊朗的宗教領袖而言並不重要，但他呼籲下一任美國總統尊重國際條約和法律。

羅哈尼在電視轉播內閣會議上說：「對德黑蘭來說，重要的是下一屆美國政府的政策，而不是誰當選美國總統。」

民主黨總統候選人白登承諾，倘若伊朗回頭遵守2015年與六國達成的核子協議，他將重新加入這項協議。

美國總統川普2018年退出伊朗核協議，並重新對伊朗實施嚴厲的經濟制裁，導致伊朗經濟陷入癱瘓。伊朗也逐漸不再遵守協議的條款來報復。

羅哈尼說：「我們希望得到美國政府的尊重，而不是受到（美國的）制裁。無論誰贏得美國大選，對我們來說，重要的是政策和原則。」

川普表示，他希望與德黑蘭簽署一項新協議，解決伊朗的飛彈計畫及支持伊拉克、敘利亞、黎巴嫩和葉門的區域代理人等問題。

伊朗已經排除了任何與美國談判的可能性，除非華府先重返核子協議。

美選結果遲未出爐，國際各界緊盯開票，印度 外交部次長席林格拉近日接受「德國之聲」新聞頻道訪問時表示，美國總統大選 的結果，不太可能影響印度與美國的關係，因為印美關係是基於美國兩黨的支持。

印美關係 「不受選舉影響」

席林格拉指出，白登已清楚表明，他重視牢固的印美戰略關係；在印美關係上，白登和美國總統川普有同樣看法。

席林格拉說，印度與美國的關係實際上是建立在美國兩黨支持的基礎上，這可以在國會中看到，也可以在公共層面看到。印度確信，印美之間已建立了禁得起時間考驗的關係，而且這種關係是非常全面的。