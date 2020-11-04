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夾擊中國！東海美日利劍軍演中 印度洋四國軍演開打

編譯中心／綜合3日電
四方安全對話成員國美印日澳馬拉巴爾海軍3日起聯合軍演，首階段在孟加拉灣展開。（取材自推特）
四方安全對話成員國美印日澳馬拉巴爾海軍3日起聯合軍演，首階段在孟加拉灣展開。（取材自推特）

「四方安全對話」成員國美、印度、日、澳3日在孟加拉灣舉行「馬拉巴爾」海上聯合軍演，著眼於對抗中國印太軍事擴張。同時，美日也在西太平洋舉行「利劍」聯合軍演，兩場行動意味者對中國展開「南北夾擊」。

印度海軍聲明表示，第24屆馬拉巴爾聯合軍演分兩階段進行，第一階段3日到6日在孟加拉灣的維沙哈巴南港展開。印度海軍船艦將與美國海軍飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）、搭載MH-60多用途反潛直升機的澳洲海軍巡洋艦巴拉瑞特號（HMAS Ballarat），及搭載SH-60海鷹反潛直升機的日本海上自衛隊驅逐艦大波號（JS Onami）一起在海上操練。

第一階段軍演結束後，馬拉巴爾第二階段聯合軍演將於11月中旬起，在阿拉伯海舉行。印度斯坦時報報導，美、印兩國海軍的航空母艦有可能在第二階段參與演習。

除了四方軍演，美軍與日本自衛隊10月26日至11月5日在日本海一帶，展開兩年一度的「利劍」聯合軍演。今年演習共有數十艘戰艦、數百架軍機參與，雙方動員4.6萬兵力，演練項目包括在東海無人島模擬奪島兩棲作戰，並將首度納入網路和電子作戰訓練。

美軍出動雷根號（CVN 76）航空母艦打擊群參與「利劍軍演」（Keen Swor...
美軍出動雷根號（CVN 76）航空母艦打擊群參與「利劍軍演」（Keen Sword 21）。（取材自臉書）

美軍出動「雷根號」航艦（USS Ronald Reagan）及其護衛驅逐艦隊伴隨日本最大戰艦加賀號。長248公尺的加賀號甫結束南海和印度洋巡航返回，最快明年改裝為能夠搭載F-35匿蹤戰機。

路透報導，這是日本首相菅義偉9月上任以來第一場大型軍演。菅義偉曾誓言會繼續增強日本軍力，以抗衡在東海與日本有領土紛爭的中國。

為對抗中國在印度太平洋地區軍事擴張，在維護自由、開放、包容印太地區的共同目標下，美國與印度、日本、澳洲組成「四方安全對話」，從2007年展開，並於2019年升級為部長級對話；這次的馬拉巴爾演習更是四方安全對話成員國首次全員參與的海上聯合軍演，且在面對中國海軍潛艦頻頻出沒印度洋之際，強化反潛等協同作戰操練。

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