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土耳其F-35戰機 被「百年宿敵」希臘買走

編譯中心／綜合28日電
原本要賣給土耳其的F-35隱形戰機，被宿敵希臘買走了。(路透)
原本要賣給土耳其的F-35隱形戰機，被宿敵希臘買走了。(路透)

土耳其2017年以25億美元的價格，向俄羅斯購買S-400系統後，與美國的緊張關係急劇上升。據希臘媒體報導，美國現在已經同意將20架F-35戰機，賣給土耳其的百年宿敵希臘。

希臘媒體「希臘城市報」（Greek City Times）引述當地媒體「愛斯蒂亞報」（Estia）報導，希臘將在2022年購買20架F-35戰機，與6架法國製造的飆風戰鬥機（Rafale），其中6架F-35會跟飆風戰機同時交機。

土耳其原本是最早加入F-35計畫的夥伴成員國，不僅是軍購當然名單之一，甚至還準備設置生產線，原定可以得到100架F-35，但因為向俄羅斯軍購S-400防空系統，被美國逐出F-35客戶名單，生產線設置計畫也終止。

防衛世界(Defense World)報導，美國國務卿龐佩奧(Mike Pompeo)本月初訪問雅典期間，同意出售希臘20架F-35。希臘報紙Estia在10月19日的報導說，至少在2022年會交貨。

不過現在可能會稍稍加快交機進度，因為手頭上剛好有原本要交給土耳其的F-35，雖然一些還沒有完成，但是已準備將6架在生產線上的F-35撥給希臘。

此外，報導稱美國正在考慮不再使用土耳其的因吉利克空軍基地(Incirlik air base )，改遷至希臘的克里特島，做為新的北約盟國進入中東的中轉站。

希臘與土耳其在塞浦路斯島、沿海島嶼的邊界衝突也在升高，希臘空軍最近向法國採購18架飆風戰鬥機(Rafale Fighter)以及其他軍事裝備。

原本要賣給土耳其的F-35隱形戰機，被宿敵希臘買走了。(美聯社)
原本要賣給土耳其的F-35隱形戰機，被宿敵希臘買走了。(美聯社)

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