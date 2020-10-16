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英國內憂再起 蘇格蘭想脫英 58%贊成創新高

編譯中心／綜合15日電
英國內憂再起，支持蘇格蘭獨立創新高。(Getty Images)
英國內憂再起，支持蘇格蘭獨立創新高。(Getty Images)

蘇格蘭曾在2014年曾舉行獨立公投，結果以55%對45%的結果維持現狀。但據英國市調組織易普索莫里（Ipsos Mori）今天公布的民調，有58%受訪者支持蘇格蘭脫離英國獨立，創下歷史新高。

這項在10月2日至9日進行、針對蘇格蘭1045名16歲以上成年人所做的調查發現，扣除尚未決定的選民後，僅42%願續留聯合王國。

中央社引述法新社報導，蘇格蘭將在明年5月進行議會選舉，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）對新冠疫情處理得當，他所領導的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）獲得民眾鼎力支持，支持度大幅提升。

民調結果顯示，約有72%蘇格蘭人滿意施特金的施政與領導。

施特金去年底正式提出請求，要求倫敦當局將權力下放給蘇格蘭議會，讓蘇格蘭能合法舉行公投，但英相強生（Boris Johnson）已再三排除讓蘇格蘭再度舉行獨立公投的可能性。

此外，歐洲聯盟成員國領袖15日在峰會後發表聲明，措辭趨於強硬，要求英國必須採取措施以達成協議，各界關注英國首相強生將如何對歐盟27國領袖結論做出回應。

歐盟成員國領袖強調英國脫歐過渡期即將在2020年12月31日結束，目前在歐盟關切的議題方面仍未取得足夠進展達成協議，呼籲英國為達成協議採取必要措施，並提醒成員國在所有方面包括未達成協議的情況下做好準備。

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