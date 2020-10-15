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波頓：川普外交政策 讓北韓變得更危險

編譯陳韋廷／綜合14日電

美國前國安顧問波頓14日表示，由於近年在核武方面取得進展，北韓現在變得更加危險。

他告訴CNBC說：「事實是，我們在川普失敗的北韓外交政策上浪費很多時間。流氓國家需要時間來完善自身核能力以及彈道飛彈能力。金正恩就是這麼做的。因此，我真的認為現在北韓因自身取得的進展而變得更加危險。」北韓在10日閱兵式上展現新的武器，包括一種殺傷力可能更大的新型洲際彈道飛彈（ICBM）。

他並表示，若民主黨總統候選人拜登贏得11月選舉，處理北韓問題對他的政府來將是件棘手的事情。若川普贏得第二個任期，對美國的造成的傷害恐更為深遠。

當談到日益緊張的兩岸關係及美國對北京看法時，波頓說道：「中國大陸對美國來說是個更大的問題，一個更攸關存亡的問題。我認為，在台灣問題上，中國真正想要的是，台灣像成熟水果一樣不費力氣落入它的手中。他們不想要戰爭，他們不想摧毀這個島，但另一方面，他們肯定想要回台灣，但台灣民眾不想回歸。」

北韓飛彈部隊戰略軍司令換人

另據韓聯社報導，據北韓官方釋出的勞動黨建黨75週年閱兵典禮影片，當前負責指揮飛彈部隊的戰略軍司令官改為金政吉上將接任，負責整體軍事作戰的總參謀部第一副總參謀長也改由位階更高的方斗燮大將接任。

影片中司儀介紹戰略軍縱隊時，提到是由「司令官金政吉上將」指揮，證實戰略軍司令官已由三星上將金政吉接任。

戰略軍是金正恩上任後於2014年新設的軍種，負責指揮並管控短、中、長程飛彈部隊，這次閱兵典禮上展出的新型洲際彈道飛彈（ICBM）開發工作也是由戰略軍負責，重要程度可見一斑。

報導指出，金政吉能在5年內從少將晉升至上將，並接掌戰略軍司令官一職，顯示他在戰略軍負責的飛彈領域有一定貢獻。

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