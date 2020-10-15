「金」字招牌 北韓首現以金正恩命名大學

北韓出現第一所以領導人金正恩名字命名的大學。圖為金正恩在北韓勞動黨建黨75周年的閱兵儀式上觀看軍事遊行。(路透)

韓聯社報導，朝鮮中央電視台今天播出10日勞動黨建黨75週年閱兵典禮影片，除了北韓 人民軍與社會安全軍之外，還有一支以最高領袖金正恩 命名的「金正恩國防綜合大學」軍校縱隊參與閱兵，這也是「金正恩國防綜合大學」首次曝光。

南韓 方面分析認為，金正恩之所以要用自己的名字，整合設立一間「國防綜合大學」，可能是考慮到他從2012年執政以來，不斷注重研發北韓的核子武器、洲際彈道飛彈等戰略武器，也是要彰顯他致力強化北韓的國防武力。

專家們推測，該大學可能是由位於平安北道江界的國防大學和位於平壤郊區的美林國防大學擴編而成的綜合大學，成立目的可能是專門培養國防尖端科技人才的軍校。

此外，南韓也注意到，在這次閱兵式中，所有以北韓名人命名的大學，例如「金正淑海軍大學」，或是「金哲柱綜合軍官學校」等，凡是不屬於金日成、金正日與金正恩一家的，校名前的「金」字都會被去掉。分析認為，金正恩是有意藉此，突顯他所繼承的「白頭山正統血統」。

金正恩戴名表拭淚 韓諷作秀

金正恩10日凌晨主持勞動黨成立「75周年閱兵大典」，不但全程參與，在慶典上發表談話時更罕見落淚甚至道歉。不過也因為金正恩試圖脫下眼鏡擦眼淚，讓他手上的瑞士名表曝光。

南韓朝鮮日報指出，體現出一付「愛民如子」的寬容形象，其實手腕上的「瑞士名表」價格高達1萬1700瑞士法郎（約1.8萬美元），嘲諷其作秀失敗、原形畢露。