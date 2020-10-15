我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

「金」字招牌 北韓首現以金正恩命名大學

編譯中心／綜合14日電 
北韓出現第一所以領導人金正恩名字命名的大學。圖為金正恩在北韓勞動黨建黨75周年的閱兵儀式上觀看軍事遊行。(路透)
北韓出現第一所以領導人金正恩名字命名的大學。圖為金正恩在北韓勞動黨建黨75周年的閱兵儀式上觀看軍事遊行。(路透)

韓聯社報導，朝鮮中央電視台今天播出10日勞動黨建黨75週年閱兵典禮影片，除了北韓人民軍與社會安全軍之外，還有一支以最高領袖金正恩命名的「金正恩國防綜合大學」軍校縱隊參與閱兵，這也是「金正恩國防綜合大學」首次曝光。

南韓方面分析認為，金正恩之所以要用自己的名字，整合設立一間「國防綜合大學」，可能是考慮到他從2012年執政以來，不斷注重研發北韓的核子武器、洲際彈道飛彈等戰略武器，也是要彰顯他致力強化北韓的國防武力。

專家們推測，該大學可能是由位於平安北道江界的國防大學和位於平壤郊區的美林國防大學擴編而成的綜合大學，成立目的可能是專門培養國防尖端科技人才的軍校。

此外，南韓也注意到，在這次閱兵式中，所有以北韓名人命名的大學，例如「金正淑海軍大學」，或是「金哲柱綜合軍官學校」等，凡是不屬於金日成、金正日與金正恩一家的，校名前的「金」字都會被去掉。分析認為，金正恩是有意藉此，突顯他所繼承的「白頭山正統血統」。

金正恩戴名表拭淚 韓諷作秀

金正恩10日凌晨主持勞動黨成立「75周年閱兵大典」，不但全程參與，在慶典上發表談話時更罕見落淚甚至道歉。不過也因為金正恩試圖脫下眼鏡擦眼淚，讓他手上的瑞士名表曝光。

南韓朝鮮日報指出，體現出一付「愛民如子」的寬容形象，其實手腕上的「瑞士名表」價格高達1萬1700瑞士法郎（約1.8萬美元），嘲諷其作秀失敗、原形畢露。

金正恩 北韓 南韓

上一則

泰王室改革示威升溫 曼谷進入緊急狀態

下一則

北韓改稱金正恩為「武力總司令」 南韓關注地位變化

延伸閱讀

金正恩怎麼了？閱兵演說頻致謝、道歉甚至落淚

金正恩怎麼了？閱兵演說頻致謝、道歉甚至落淚
「無法改善國人生活」 金正恩為經濟困境哽咽致歉

「無法改善國人生活」 金正恩為經濟困境哽咽致歉
北韓破天荒凌晨閱兵 葫蘆裡賣什麼藥？

北韓破天荒凌晨閱兵 葫蘆裡賣什麼藥？
勞動黨建黨75周年...罕見摸黑閱兵 金正恩：北韓無人染疫

勞動黨建黨75周年...罕見摸黑閱兵 金正恩：北韓無人染疫

熱門新聞

魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療，一名中國女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就尿失禁了。圖／讀者提供

妹子魚療「爽到失禁」 竟害整池魚死光光

2020-10-10 08:30
泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
在北韓閱兵儀式上出現的這款飛彈疑似新款洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓破天荒凌晨閱兵 葫蘆裡賣什麼藥？

2020-10-10 12:24
梅根與哈利何時返英，歐美媒體都在注意。圖／路透資料照片

威廉王子為了阻擋梅根嫁進皇室 竟曾使出這招！

2020-10-10 11:43
喬伊表示「將要捐精到90歲，幫助更多女子」。(取材自aftertimeexpires.com)

英男免費捐精「真槍」上床 12年已有150個孩子

2020-10-08 07:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺