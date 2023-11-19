將學術研究，特別是地理方面的考察，寓於旅行探險之中，是明朝旅行家徐霞客的特色和專長。筆者當然沒有他的學養和文采，但是我的旅遊在玩樂之餘，畢竟前前後後也會做一些功課準備工作，效法「行一里路」也願「讀一卷書」。最近因為遊雲南的麗江與大理，對照徐霞客的遊記，也能有所得益。

徐霞客是在明朝崇禎年間應麗江世襲土知府木增之邀前往麗江。他對麗江玉龍雪山的形容，只用「隱現不定」四字，便簡單明快寫盡雪山特色。當年徐霞客被敬為上賓，住宿於麗江的佛寺解脫林。據說木增以佳餚80餘種宴請他，其後又在木增酒宴上吃烤柔豬和香甜爽脆的犛牛舌。

解脫林的原址在麗江城西北十多公里白沙村後的山上，徐霞客記述這個佛寺：「寺門廡階級皆極整，而中殿不宏，佛像亦不高巨，然崇飾莊嚴，壁宇清潔，皆他處所無。」佛寺被明朝萬曆帝賜名「福國寺」，其中的五鳳樓，因為從任何角度都能看到形似五隻鳳凰的飛簷而得名。

五鳯樓其後毀於兵亂，清朝時仿明制重建，文革期間又再遭破壞，改革開放後移址重建於今日麗江的黑龍潭公園，在徐霞客筆下，「黑龍潭」的名稱是「象鼻水」。

當年徐霞客除了遊麗江，更遊文獻名邦大理，那是《天龍八部》描述的南詔國，蒼山面對著洱海，風光如畫，文物古跡遍布。徐霞客一至大理，便為這秀麗的山川折服，沿途搜奇訪勝。

我在大理的蝴蝶泉公園，便發現了徐霞客的雕像，忙不迭拍照留念。

《徐霞客遊記》形容該處的泉上大樹花如蝴蝶，招來真蝶千萬；但今日這大樹已老而無花，蝴蝶自然也失蹤了，只有清泉仍在。