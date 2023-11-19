大排檔、美食車、珍寶海鮮舫

大排檔是香港 飲食文化的奇景，食材新鮮，廚房就在食客旁邊，現做現賣，新鮮熱辣，夠鑊氣；而且價錢大眾化，深受香港市民歡迎。

由於城市發展，舊建築物拆遷，大排檔買少見少。有的搬到市政局轄下市政大廈二樓經營，上下不方便，市民也懶得上去用餐。

尖沙咀海防道近廣東道本來有間鐵棚屋，內有個大排檔，分別有粥麵、咖啡奶茶三明治幾個檔口，以前返港喜歡入內幫襯，現隔了多年，尖沙咀地皮值錢，不知大排檔是否還在。

反觀新加坡 ，大排檔被保留下來，還特別畫出專區給業者經營，外來遊客專程前去享用，令新加坡的大排檔、肉骨茶和海南雞飯等招牌餐飲享譽全球。

曾俊華當財爺時為推廣香港旅遊和美食，特別批准了八個美食車的牌照，讓八架美食車在指定地點經營。由於美食車不能改往其他地方開檔，政府訂的條例過於死板，缺乏靈活性，影響收益，所以不受業者歡迎；近來少見傳媒對美食車報導，又經三年抗疫，美食車命運想來應該凶多吉少。

香港仔珍寶海鮮舫本來可以擔當推廣香港夜市文化重任，海鮮舫古色古香甚有東方特色，原來就是一個美食中心，政府有關部門應當將海鮮舫重新活化，如鼓勵業者增加投資 、完備設施、通過海事處檢查，將珍寶海鮮舫招牌再刷亮。

香港仔還可以多設些茶座，宣傳粵曲、粵劇，介紹嶺南音樂；再開些水果專賣店，推介精美的嶺南水果，如荔枝、龍眼、黃皮、菠蘿、番石榴、沙田柚、木瓜和楊桃等，讓遊客在香港仔可享受香港特色美食和文化。如果政府再砸幾億港元投資或特許經營，不難將香港仔變為銅鑼灣外另一有特色的避風塘。

可惜當時特首林鄭決定只救海洋公園，而棄珍寶海鮮舫，好好的一艘有特色海鮮舫，硬要拖到南海將之鑿沉海底。

啟德機場搬遷已經20多年，至今仍未搞定交通問題

入啟德竟然沒有一條快速直達道路，太子道九龍城的入口又被堵死，要兜個大灣經觀塘才能到啟德郵輪碼頭，遊客上船下船沒有足夠的士(計程車)提供服務，要坐的士需等一小時以上，又缺乏公共巴士線路出入，如此交通條件，如何能將啟德變為郵輪碼頭中心呢？

與新加坡旅遊推廣相比，香港特區政府豈止輸個馬鼻？