再三聲明，來倫敦旅遊的朋友們請別再問我哪裡有最好吃的Fish & Chips，我當然可以給你提供最佳的三間，但我其實絕少品嘗過，因為炸物從來不是我喜愛的食物，而倫敦美食繁多，又豈止Fish & Chips？

每次帶朋友到Covent Garden的老牌法國小店Mon Plaisir，無不讚不絕口。每次我都會忍不住瞥向門外的兩張小桌，猜測當年首相邱吉爾真的如傳聞所說，經常坐於這個位置喝咖啡 、思考國事嗎？

這家店的法國洋葱湯是無敵的，濃湯燙熱，每啖都要先跟香濃起司糾纏一番，妙極！Steak Tartar也是我必點，太完美好味了。但要老實說，除了這兩味之外，其他食物則很難說，魚會偶爾過熟、牛盤又太硬，看運氣吧。

不管法國菜、義大利 菜再如何味美，吃不到兩餐，還是會返回主流味道，「喂喂，哪裡的中國菜有好介紹嗎？」朋友紛紛問。

如果嫌倫敦唐人街太嘈雜、人太多的話，可考慮到外圍的新店Meeting Noodles（面面聚道），於Chancery Lane車站步行五分鐘即到達。透過應用程式訂位有五折優惠，可盡情吃龍蝦麵了。那天我們一行七人點滿一桌子的美食，每人才不過付200港元，當然也不會去計較龍蝦並非來自蘇格蘭了。

旅遊吃得膩了，又有朋友問：「哪裡有好吃的越南 Pho(越南河粉)？」Mien Tay是我近來的首選。這家在倫敦有四間分店，每間都由家族成員主理，菜式絕對正宗越南風味，那道椒鹽鮮魷脆皮夠薄、鮮魷又juicy，那碗越南河粉雖然沒有驚喜，但絕對合格。

突然記起在溫哥華Pho Duy吃過難忘的那碗Pho，平心而論，談美食，倫敦又怎能跟溫哥華比？