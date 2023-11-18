許多年前，我住在新界的大埔墟，房子恰好斜對著慈山寺的觀音菩薩，剛開始感覺甚好，每天透過煙波浩渺的吐露港，遙望對岸的觀音像，覺得佛光普照，一片祥和。可是也有人說民居對著寺廟，可能犯沖。好與壞，眾說紛紜。

追求完美的我心情鬱悶，於是拜訪我的一位香港 朋友。友人精通易經和心理學，在港擁有一家小有名氣的文化公司。想見他的人很多，我坐在大廳等待，身旁坐著一位女生，因為年歲相仿，我們很快熟絡起來。她住在西貢，一直沒找到稱心的工作，想出國進修。她的父母希望她去英國，而她自己想去日本。面臨兩難的抉擇，她想求得高人指點。「這種大事，為何不諮詢留學機構？」我問，她說：「已經了解清楚，只是想獲得一些心理支持，鞏固這個決定。」從她時而堅定、時而猶豫的神態中，流露出孤勇與脆弱，很像我的內心。年輕的我們，一邊活出自我，一邊消耗自我。

終於見到友人，氣質清和的他，精神很飽滿，像一位修行之人。他微笑著解釋：「寺廟乃祈福積善之地，聚集了無量的好磁場，況且觀音菩薩是普渡眾生的佛，有什麼好擔心的呢」。富有靈性而通透的觀點，讓我瞬間打開心結。離開時，他交給我一面金色的千字福，並交代我，不順心時，每天對著鏡子笑三次，保準心中無事。

我對莊嚴吉祥的千字福很上心，可對他的「微笑暗示」沒太在意。有一次，堵在出行的路上幾個小時，心煩意亂，無意中，想起友人的話，於是對著車內的後視鏡，將垮下來的臉和下垂的嘴角，用力擠出無限上揚的表情，咦，很奏效，笑在點子上，似乎打通了任督二脈，氣血暢通，總算沒有棄車而走。當你真正笑出來時，問題已解決一半，心態在也笑中重建。

醫學 上說，人在微笑時，大腦垂體會釋放一種「年輕荷爾蒙」的特殊激素，讓人變得輕鬆活力。所以「笑一笑十年少」，不無道理。

人生不如意事常八九，順境時的笑，輕而易舉。難的是逆境中的笑。最近被一位寒門貴子的笑容迷倒。14歲的她榮獲此屆奧運 跳水冠軍，每次出場都笑得燦爛無比，可愛中又透著笨笨的樣子，讓我見一次愛一次。面對貧寒的家境，艱苦的訓練，她始終笑對不輕言棄，成為人生贏家。也許，迷倒我的從來不是一張笑臉，而是笑容之下蘊含的生命力。

回想當年友人的「微笑暗示」法，其實屬於心理學範疇，是情緒管理一種方法，來自鏡像效應。對鏡自觀，通過自我覺察調適心態，將負面情緒轉化為正面情緒，從而完成一次次的內在超越。

生活中的堅強與脆弱，每天都在上演，如何安頓身心，笑對人生，私以為，首先要笑對自己。笑著笑著，就活開了。