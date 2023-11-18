筆者喜歡旅遊，朋友戲稱我是香港 徐霞客，那是謬讚。我的旅遊，畢竟仍是以「遊」為主，好奇心重，且不忘吃喝玩樂，而明代徐霞客則不同。他不是旅「遊」家，而是旅「行」家，基本上他是用雙腿徒步，很少採用交通工具，足跡遍及中國19個省份，而且他的旅程，多的是陡峭山峰和急流險灘，歷經千辛萬苦，隨時會喪命。相較之下，我的旅遊，絕對安全，無驚無險，只是個旅遊愛好者而已。

舉個例子，徐霞客28歲那年，攀登雁蕩山。他想起古書曾說山頂有個大湖，於是爬上去看看，怎知爬到山頂時，沒湖可見，只見懸崖，而懸崖下面有個小平台，但他仍不甘心，用一條長布帶繫在懸崖頂的岩石，然後抓住布帶懸空而下，到了小平台才發現下面是萬丈深淵，只好作罷，抓住布帶，腳蹬懸崖，爬回崖頂，怎知途中布帶斷了，幸好千鈞一髮之際被他抓住一塊突出岩石才大難不死。像這種探險勇氣，我只能佩服，不敢嘗試。

徐霞客自幼好學，飽讀詩書，對圖經地志尤為衷情。15歲時他參加童子試，未能考上。徐霞客在父親去世後，便在家中種田侍奉母親。22歲時正式作旅途考察，因長時間長途跋涉，他患有嚴重腳疾，到雲南時已無法走路。於是，在雲南專心編寫遊記。清崇禎14年（1641年），徐霞客病逝，終年54歲。

徐霞客的遊蹤，東到今浙江的普陀山，西到雲南的騰衝，南到廣西南寧一帶，北至河北薊縣的盤山。不過徐霞客早年的遊記，很多已經遺失，如今倖存的《徐霞客遊記》，有不少是他晚年遊雲南的記錄。全書約63萬字，而其中的《滇遊日記》，便達25萬字。