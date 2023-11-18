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英國佬嘗粵菜

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

很喜歡看兩個英國佬Josh和Ollie組成的YouTube頻道Jolly。Josh較成熟，對世界飲食文化富基本知識，Ollie則是個徹頭徹尾的鄉下佬，對面前美食一竅不通，但勝在性格隨和搞笑，兩個兒時好友極之有默契地一唱一和，看得觀眾不停發笑。

基本上，這對活寶貝多年來是暢遊世界介紹各國美食的，但卻特別喜歡他們品嘗韓國美食，因為Josh的太太是韓國人，所以他們對韓國美食有更深入的探索。他們安排英國人首次嘗韓菜的影片，特別受歡迎，Josh引導型男貝克漢首趟吃韓式和牛的影片，更是印象深刻。

不過，Josh近日有段片卻讓我不期然大喊：「不是呀，這都不認識？」終於有一次露餡失手了。

這天，Josh和Ollie獲邀到澳門永利皇宮剛開幕的「譚卉」午膳，品嘗了數道由粵菜大師譚國鋒主理的名菜。Chef Tam剛被選為2023年度全中國第一名廚，他主理的新店旋即成為焦點。我好奇，究竟大師會為兩個英國佬炮製什麼美食呢？

黃金焗釀蟹蓋，聰明！中外客人、男女老幼都必定喜歡。「噢，味道似Macaroni and Cheese加蟹肉。」Ollie傻兮兮地說。What？這麼精緻名貴的菜式，怎會聯想到小朋友的小點去？「上面是有芝士的嗎？」Chef Tam保持儀態的回答：「無芝士，只有蛋黃和高質牛油。」

煙熏鴨腿、牛柳片炒飯、蟹肉麵等，兩個英國佬都吃得津津有味，但當一味菜式出現時，他們卻愣住了，一生人從未嘗過呢，那是鮑魚扣海參！果然，洋人大多不懂欣賞滑嘟嘟質感的美食的，真浪費，看得我牙癢癢，鮑魚是我的至愛呢！

結果，有一味菜是最受歡迎sure win的，那是蜜汁叉燒，堪稱無敵啊！

澳門 YouTube

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