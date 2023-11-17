小時候我家很窮，周末和暑假的活動是幫手剪線頭或發呆，最多是去圖書館 看書或逛國貨公司吹冷氣；當手頭充裕點（其實只是夠搭來回程巴士的車費），媽媽會帶我和妹妹去彩虹村探望姑婆一家人。從葵湧蟻搭40號巴士去彩虹村，我坐在巴士上層第一個位，享受在葵湧公路上風馳電掣，自由自在的感覺。巴士轉入太子道後樹影婆娑，暖暖的陽光，柔柔的清風，我望著沿路的舊樓，幻想裡面是多大多舒適。

姑婆住的是碧海樓，彩虹碧海，意境極美，拜訪親戚對小孩來說本是悶事，但姑婆一家人都妙絕。丈公、姑婆據說解放前是廣州潮人，屈居碧海樓，艱苦經營一間沒有其他員工的山寨廠。昂藏六尺的丈公總是不分冬夏，三件式老西裝出場，戴著金絲眼鏡，跟我們嘻嘻哈哈，我到現在也覺得丈公像周潤發 一樣親切、一樣型。姑婆是我第一個亦是唯一一個會化妝的親戚，她一年365日都煮菜心炒牛肉，住家騎樓放了一個魚缸，盛著像墨汁的東西，她總說裡面養了金魚；表舅便會拿個網，花半天工夫，網到一尾活著的金魚，我到現在還常想這些魚是如何在黑暗中生活？

表舅都很慷慨，每次都搬出他們珍貴的玩具教我和妹妹玩，例如大富翁、國際象棋、Mastermind。Mastermind那時是新興的遊戲，當同學們聊起時，我說早已玩過了。其中一位戴著厚眼鏡的表舅，特別喜歡和我們談當時葵湧的名校，其實我和妺妹只是小學生，不太明白他說什麼；尤其我那時年年考全級倒數第二名，只想快點從小學畢業。

姑婆的婆婆也是型人，我們都跟表舅叫她嬤嬤，她一頭銀髮、身形高佻，穿著大襟衫、黑布褲，不大說話，最型是那個像演員安德尊戴的粗框眼鏡。1979年10月地鐵 觀塘線通車，嬤嬤把零錢包塞給她的兒子，即姑婆的小叔，叫他帶我們去試搭地鐵。

叔公是一個極寡言的行動派，一收到指令說聲「行啦！」便開門走人，我和妹妹趕不及在門口二、三十對鞋中找回自己的鞋子，最後我右腳穿著姑婆的高跟拖鞋，左腳穿了膠拖；妹妹穿了過大的人字拖追著出門，那個下午我們原來打算只用一張單程車票，遊玩一陣就回家，怎知連領隊叔公也樂而忘返。我們每到一個站就落車，進進出出，隊後每人要多買一張車票才可從彩虹站出閘，回碧海樓吃那永恆的菜心炒牛肉，那天興奮的旅程至今仍歷歷在目。

後來姑婆一家搬到附近居屋，大半年後，碧海樓的街坊打電話找她，告訴她街坊常在走廊見到嬤嬤，說她一個人倚著有孔的牆望街，但和她招呼，又沒啥反應。電話另一方的姑婆果然是高人，不動聲色，兩三下就打發了街坊。

我不知她驚不驚，因為那時嬤嬤已過世數年了。姑婆立刻找我婆婆，因婆婆常說自己有陰陽眼，擾攘一輪，婆婆斷定應是搬家時沒帶神主牌到新居，嬤嬤才留在碧海樓。

最後究竟做了什麼儀式，令嬤嬤安然回到屬於她的國度呢？姑婆、丈公有無回碧海樓，看看那老人家是不是嬤嬤？姑婆、丈公、叔公作古多年，這些疑問也只能繼續塵封，但我偶爾還是會去彩虹村逛逛，看看碧海樓，懷念那些很窮但很開心的日子。