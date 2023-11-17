在香港 土生土長的人，都會愛香港、愛香港的生活。那麼你究竟愛香港的什麼東西？真奇怪，當你天天生活在香港時，你不會特別去思考這個問題，但當你身在遠方時，香港就有太多東西讓你思念了。

我愛茶記。港式茶餐廳是香港獨有的飲食文化，讓人難以置信那個狹小的廚房和只夠容身一個人的茶水間，怎能在極速的時間內炮製出繁多款式的食物，供給普羅大眾一天的經濟餐飲（雖然不少茶記的收費已不再便宜了）。對我來說，茶記的絲襪奶茶、出爐蛋撻、厚蛋三明治、咖哩牛腩飯、沙嗲牛肉通心粉等，統統都是療愈美食（comfort food），單是想想已夠窩心了。

我愛商場。閒逛商場是港人的日常活動，住在海外通常要駕車半小時，才能抵達最近的大型商場。我們港人只須從居住的大廈乘一程電梯，就可直達樓下大型商場，方便之極。即使自己只住數百呎的蝸居，附近一定有空間廣闊的商場任你逛，夏天可以免費涼冷氣，冬天又可以避寒，爽。我最愛逛商場的美食街（Food Court），看著五花八門的美食，是一種幸福滿滿的感覺。

我愛街市。小時候最討厭和媽媽去逛街市，覺得那裡又髒又吵嘈；但年紀愈長，就愈發欣賞菜市場的獨有生命力。檔主不論年紀老少，個個都是效率極高、活力十足。蔬果類林林總總，價錢便宜；海鮮檔的生猛活水魚等，世界很多地方都不能媲美。

我愛電車。在這個節奏急速的城市中，電車是異品，它彷彿在不停提醒城市人：「喂喂，不要只懂向前衝，有些時候也需稍為放慢步伐思考事情，也許你會發現不同的風景呢。」

我最愛坐於電車上層的最後排位置，靜靜地欣賞這個城市的每個角落。