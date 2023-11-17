可能是中國男人的性變態心理，北宋已對纏足趨之若鶩。蘇東坡便有詠嘆纏足的《菩薩蠻》：「塗香莫惜蓮承步，長愁羅襪凌波去；只見舞回風，都無行處蹤。偷立宮樣穩，並立雙跌困；纖妙說應難，須從掌上看。」

小腳在文人渲染下，甚至總結小腳有「肥、軟、秀」三美；或「形、質、姿、神」四美。明末李漁在其《閑情偶寄》，甚至宣稱女性小腳是「香艷欲絕」，令男人「魂銷千古」，並且歸納出品玩小腳的方式如聞、吸、舔、咬、搔、脫、捏、推等達48種之多。

三寸小腳而叫「金蓮」，這「金蓮」二字也有考究。據《南史·齊本紀下･廢帝東昏侯》傳記載，南齊廢帝東昏侯曾令人鑿金子製成蓮花貼在地面，又令寵妃潘妃在金蓮上行走。他在旁邊看著潘妃款步蓮花上，稱為「步步生蓮花」。後來「金蓮」就被用來稱讚美人步態之美。唐朝詩人李商隱《南朝》一詩，對此事留下記載：「誰言瓊樹朝朝見，不及金蓮步步來」，以詩刺荒淫覆國，垂千秋之戒。

另一說是可能與佛教文化傳入有關，因為蓮花在佛門被視為清淨高潔的象徵，在中國傳統，蓮花是出淤泥而不染，而在佛教藝術，所繪畫的菩薩多是赤腳站在蓮花之上，這也許是將蓮花與女子小腳連繫的原因之一。至於「蓮」字加「金」，也許因中國人視「金」為寶物。

又因為有了「三寸金蓮」，等而下之，四寸小腳，稱為「銀蓮」，再等而下之，四寸以上的腳都成賤物叫「鐵蓮」。

今日是「鐵蓮天下」，最小號的鞋起碼在四寸以上，但女士請勿因此自卑，中國古代四大美人，以西施為首，而西施特徵便是大腳，是個「鐵蓮美人」。