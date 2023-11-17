我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

鐵蓮美人

〈六合飛翔〉岑逸飛

可能是中國男人的性變態心理，北宋已對纏足趨之若鶩。蘇東坡便有詠嘆纏足的《菩薩蠻》：「塗香莫惜蓮承步，長愁羅襪凌波去；只見舞回風，都無行處蹤。偷立宮樣穩，並立雙跌困；纖妙說應難，須從掌上看。」

小腳在文人渲染下，甚至總結小腳有「肥、軟、秀」三美；或「形、質、姿、神」四美。明末李漁在其《閑情偶寄》，甚至宣稱女性小腳是「香艷欲絕」，令男人「魂銷千古」，並且歸納出品玩小腳的方式如聞、吸、舔、咬、搔、脫、捏、推等達48種之多。

三寸小腳而叫「金蓮」，這「金蓮」二字也有考究。據《南史·齊本紀下･廢帝東昏侯》傳記載，南齊廢帝東昏侯曾令人鑿金子製成蓮花貼在地面，又令寵妃潘妃在金蓮上行走。他在旁邊看著潘妃款步蓮花上，稱為「步步生蓮花」。後來「金蓮」就被用來稱讚美人步態之美。唐朝詩人李商隱《南朝》一詩，對此事留下記載：「誰言瓊樹朝朝見，不及金蓮步步來」，以詩刺荒淫覆國，垂千秋之戒。

另一說是可能與佛教文化傳入有關，因為蓮花在佛門被視為清淨高潔的象徵，在中國傳統，蓮花是出淤泥而不染，而在佛教藝術，所繪畫的菩薩多是赤腳站在蓮花之上，這也許是將蓮花與女子小腳連繫的原因之一。至於「蓮」字加「金」，也許因中國人視「金」為寶物。

又因為有了「三寸金蓮」，等而下之，四寸小腳，稱為「銀蓮」，再等而下之，四寸以上的腳都成賤物叫「鐵蓮」。

今日是「鐵蓮天下」，最小號的鞋起碼在四寸以上，但女士請勿因此自卑，中國古代四大美人，以西施為首，而西施特徵便是大腳，是個「鐵蓮美人」。

上一則

紐約拍賣季 瑞士博物館急籌資金拍賣塞尚藏畫 惹議

下一則

我愛香港

延伸閱讀

趙露思25歲生日會唱歌走調 粉絲都聽笑了

趙露思25歲生日會唱歌走調 粉絲都聽笑了
趙露思25歲生日開唱「第一天」…粉絲忍不住看笑了

趙露思25歲生日開唱「第一天」…粉絲忍不住看笑了
美國酒店華裔協會攜市議員馬泰 明天送烤雞

美國酒店華裔協會攜市議員馬泰 明天送烤雞
世有言嗲(下)

世有言嗲(下)

熱門新聞

奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02

漫步初老

2023-11-11 02:00

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

老了，就是老了

2023-11-16 01:05

最漂亮的新娘

2023-11-13 01:14

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺