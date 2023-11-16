在日常生活中，有些問題是媽媽不應該問小孩的，問得多，肯定對孩子會有不良影響，但不少媽媽卻又會經常發問這類無聊之極的低級問題。

「你覺得媽媽漂不漂亮呀？」拜託，妳究竟想小孩給妳什麼答案？「媽媽好漂亮呀！」那麼妳就收貨(接受)嗎？不過很難肯定孩子是否在說真心話。有的孩子真棒，竟然這樣回答：「人靚有啥用？最緊要是心靚。」

又有媽媽問小孩：「你覺得媽媽是美女嗎？」豈料小孩不客氣回答：「一點也不美。」媽媽竟然說：「哦，你今晚沒飯可吃了。」天呀！媽媽是訓練孩子說謊話嗎？

「喂，今天爸爸有沒有用手機看美女？」拜託，妳自己不信任丈夫是自己的事情，為什麼要拖小孩下水做妳的監視密探？「喂喂，今日爸爸接妳放學時有無同別的阿姨聊天？」媽媽不信任丈夫，就連小孩也從小訓練成為小偵探，把爸爸看成是色情狂，隨時會出軌，其實媽媽缺乏安全感的狀況，會在不知不覺之間轉移到小孩的身上。

「你知不知我養你要花幾多錢？」最討厭大人無時無刻跟小孩以錢為題宣揚歪理，父母養育孩子是天經地義的責任，不存在一元一角的斤斤計較。若孩子從小被潛移默化將錢看成天那般大，父母終有一天會吃自己種的惡果。

「我一筆還清米飯錢給妳，從此無拖無欠，妳不要再騷擾我！」孩子從此就一去不回頭。

以下問題更是最最不應問小孩的，因為這類問題最讓小孩無所適從，小小年紀陷入苦惱中。「阿爸同我吵架，你會幫誰？」「如果阿媽、同阿爸離婚，你會跟誰？」

拜託，大人的事自己處理吧！切勿禍及小孩。