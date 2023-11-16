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三寸金蓮

〈六合飛翔〉岑逸飛

若說足小為美，難免令人想起中國歷史上的「三寸金蓮」。不過，以《易經》標準來論小足，是天生的小足，而「三寸金蓮」則是人工化的小足，要求女子的腳不但要小至三寸，而且還要弓彎，裹成角黍的形狀，其過程可謂慘無人道。

三寸金蓮，最早出現於元代，那時的女孩最早於五、六歲便開始纏足，其方法是用長的布條，將拇趾以外的四個腳趾連同腳掌，拗折彎向腳心，形成笋形，以人為的傷殘行為營造所謂的「女性美」，而其慘其痛，可以想見。

標準的裹腳是用布條纏裹扭曲，把關節屈到極限，假若腳纏得並不稱心如意，更會用石板去壓腳。纏好之後要用針線縫合來固定，到習慣之後再解開裹腳布重纏，一次又一次地慢慢收緊，令腳由平直拗成拱橋狀，再成馬蹄狀，直至腳尖和腳跟緊靠，腳弓縮到無可再縮，才算是大功告成。期間難免有傷口潰爛，痛楚頻仍，前後至少要捱半年。

至於所謂「三寸」，按照現代的標準，究竟有多長？中國古代的尺寸，視乎朝代而不同。

商代1尺折合現今為16.95公分，但周代和秦代，1尺等於23.1公分。到宋元時期，此一比例又再擴大，1尺折合現今約31.68公分，以1尺等於10寸計，1寸是3.168公分，三寸便是9.504公分了。

再看現今女性的鞋碼，如屬小腳，英國的4號、美國的5號、中國的35號都是22.5公分。當然這個尺碼是連同腳趾一同來算，而三寸金蓮的三寸，因腳趾已經扭曲朝向腳心，其長度其實是腳掌長度大約一半。

天生小腳減除了7至8公分的腳趾長度，也大約是15公分，要裹腳至9.5公分，實在不容易，若是天生大腳裹成這樣，簡直是虐待。

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