旅居海外，我基本上一年一度回香港 旅行。一場波及全球的新冠疫情 突然而來，徹底打亂或者說改變了許多人的工作計畫，乃至於生活條件、態度與思想觀念。時光匆匆，轉眼間幾年了，到了人們說的後疫情時代，生活重歸於本來的安穩與熱鬧，於是像眾多華僑華人那樣，買一張機票歸心似箭再回香港。

飛機一到香港機場，我內心多少有些忐忑不安，怎麼說呢？記得某年秋天由海外回到香港，朋友高立先生駕車帶我去彌敦道購物。各種因素，那時香港情勢比較不穩定。前路不通，我們萬般無奈之下，唯有「打道回府」空手而歸。

待在香港那段時間，唯恐招惹災禍麻煩，每天足不出戶。此外，從大小媒體所見所聞的香港，有極個別人士對於來自各地的旅客無端「大打出手」。我們在香港「關閉」多天後，按照預定行程趕緊返回美國。

當天，高立先生躲避般開車直奔香港機場，不曾想香港機場也使人糟心，且現場恰好碰見一位遊客挨了幾個年輕人一些拳腳。我們躲躲閃閃盡快過安檢趕往登機口等候。幸好飛機還可以按時正常起飛，到達美國機場認為安全了，方能舒心舒服吐出一口粗氣。

這幾年，香港社會重回正軌，我卻又未能信心十足。今次走進香港機場出境大堂，眼前看似熟悉又似陌生，感覺中，一陣蘊藏和諧與友善的清風撲面而來。

我掏出手機，打算找尋接機的高立先生。一位年輕人也許見我有所求吧！他快步走近我，熱情有禮地說：「先生，香港歡迎您，請問您需要幫助嗎？」我有些意外，更有些驚喜。片刻，我喜悅不已。說真的，與上次在香港期間的反差實在太大了！我沒多想一下，說：「謝謝您說的『歡迎』兩字。」年輕人笑笑，真心實意地說：「是啊，香港非常歡迎來自全世界的客人。」

我說出朋友接機之事，年輕人回頭指指一處出口處說：「那邊是候車接客區，我帶您去坐車。」不等我推辭，他邁步往前走。看著年輕人的背影，我打心裡無比快意。香港是開放包容的旅遊大都市，從年輕人身上乃至於他的一言一行，一些細節已能使我再次認識了香港，認定香港恢復了本有的活力與朝氣，應當重新定位於歡迎所有人前來瀏覽觀光 的好地方。

坐進高立先生的小車，駛向香港市區路段，一路上燈火輝煌。但見高樓大廈霓虹燈五彩繽紛，之中一家大型商場正面牆壁上端亮出的「香港歡迎您」大字，尤其引人注目。

我不假思索地說：「香港歡迎您！」

一輛小車超過我們的車，行駛在塗抹彩色燈火的公路。高立先生目視前方說：「您們萬里迢迢由國外回來香港旅行，香港當然歡迎您！」

我接話，痛痛快快地說：「我剛剛回到香港機場，一位年輕人對我說『香港歡迎您』！」

高立先生聽罷，他想起了什麼的，感慨萬千地說：「常言未來屬於年輕人的，每個香港年輕人站在這塊土地上，雙肩擔重任，用智慧、用能力將香港建設得更穩定、更美好、更繁榮才對。」

高立先生有感而發，我也在沉思。車子繼續往前行，我心中生出更多熱切與期待，祈願歡迎我們的香港，明天會更好。