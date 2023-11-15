我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

藍白合成局「達6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

香港歡迎您

〈太平山下〉陳燦富

旅居海外，我基本上一年一度回香港旅行。一場波及全球的新冠疫情突然而來，徹底打亂或者說改變了許多人的工作計畫，乃至於生活條件、態度與思想觀念。時光匆匆，轉眼間幾年了，到了人們說的後疫情時代，生活重歸於本來的安穩與熱鬧，於是像眾多華僑華人那樣，買一張機票歸心似箭再回香港。

飛機一到香港機場，我內心多少有些忐忑不安，怎麼說呢？記得某年秋天由海外回到香港，朋友高立先生駕車帶我去彌敦道購物。各種因素，那時香港情勢比較不穩定。前路不通，我們萬般無奈之下，唯有「打道回府」空手而歸。

待在香港那段時間，唯恐招惹災禍麻煩，每天足不出戶。此外，從大小媒體所見所聞的香港，有極個別人士對於來自各地的旅客無端「大打出手」。我們在香港「關閉」多天後，按照預定行程趕緊返回美國。

當天，高立先生躲避般開車直奔香港機場，不曾想香港機場也使人糟心，且現場恰好碰見一位遊客挨了幾個年輕人一些拳腳。我們躲躲閃閃盡快過安檢趕往登機口等候。幸好飛機還可以按時正常起飛，到達美國機場認為安全了，方能舒心舒服吐出一口粗氣。

這幾年，香港社會重回正軌，我卻又未能信心十足。今次走進香港機場出境大堂，眼前看似熟悉又似陌生，感覺中，一陣蘊藏和諧與友善的清風撲面而來。

我掏出手機，打算找尋接機的高立先生。一位年輕人也許見我有所求吧！他快步走近我，熱情有禮地說：「先生，香港歡迎您，請問您需要幫助嗎？」我有些意外，更有些驚喜。片刻，我喜悅不已。說真的，與上次在香港期間的反差實在太大了！我沒多想一下，說：「謝謝您說的『歡迎』兩字。」年輕人笑笑，真心實意地說：「是啊，香港非常歡迎來自全世界的客人。」

我說出朋友接機之事，年輕人回頭指指一處出口處說：「那邊是候車接客區，我帶您去坐車。」不等我推辭，他邁步往前走。看著年輕人的背影，我打心裡無比快意。香港是開放包容的旅遊大都市，從年輕人身上乃至於他的一言一行，一些細節已能使我再次認識了香港，認定香港恢復了本有的活力與朝氣，應當重新定位於歡迎所有人前來瀏覽觀光的好地方。

坐進高立先生的小車，駛向香港市區路段，一路上燈火輝煌。但見高樓大廈霓虹燈五彩繽紛，之中一家大型商場正面牆壁上端亮出的「香港歡迎您」大字，尤其引人注目。

我不假思索地說：「香港歡迎您！」

一輛小車超過我們的車，行駛在塗抹彩色燈火的公路。高立先生目視前方說：「您們萬里迢迢由國外回來香港旅行，香港當然歡迎您！」

我接話，痛痛快快地說：「我剛剛回到香港機場，一位年輕人對我說『香港歡迎您』！」

高立先生聽罷，他想起了什麼的，感慨萬千地說：「常言未來屬於年輕人的，每個香港年輕人站在這塊土地上，雙肩擔重任，用智慧、用能力將香港建設得更穩定、更美好、更繁榮才對。」

高立先生有感而發，我也在沉思。車子繼續往前行，我心中生出更多熱切與期待，祈願歡迎我們的香港，明天會更好。

香港 疫情 觀光

上一則

愛上外木山海岸 80歲素人畫家劉復宏綻放金齡人生

下一則

愛管閒事的芳鄰

延伸閱讀

不是開玩笑 香港必勝客聯合本地老店推蛇肉披薩

不是開玩笑 香港必勝客聯合本地老店推蛇肉披薩
歐美名校光環減弱 亞洲一流大學對當地富二代吸引力漸增

歐美名校光環減弱 亞洲一流大學對當地富二代吸引力漸增
高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元

高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元
厭倦內卷....中國年輕人瘋「嗎嘍」文學 這動物占領生活圈

厭倦內卷....中國年輕人瘋「嗎嘍」文學 這動物占領生活圈

熱門新聞

傳奇女星奧黛麗赫本配戴過的Fürst珍珠項鍊，將領銜佳士得日內瓦線上珠寶拍賣，估價18,000瑞郎起。(圖:佳士得提供)

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

2023-11-08 01:40
1966年蕭萬長是外交部小科員，在松山機場送往迎來。（王玲惠．圖片提供）

另類台灣型男——沒有顏值、沒有背景，蕭萬長：「在那個可以做事的年代，沒有人會擋你。」（上）

2023-11-08 02:02

永遠的遺憾

2023-11-07 02:01

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

漫步初老

2023-11-11 02:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機