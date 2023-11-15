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戀足

〈六合飛翔〉岑逸飛

西方人戀胸，中國傳統則是戀足，這種風氣因何而來，是一個謎，但歷代文人詠足寫腳之句，歷歷可見。例如三國時曹植的《洛神賦》，已有「凌波微步，羅襪生塵」之句；晉代陶淵明的《閑情賦》有云：「願在絲而為履，同素足以周旋」；以至唐代李白之詩：「履上足如霜，不著鴉頭襪」；杜甫之詩：「羅襪紅蕖艷，金羈白雪毛」，紅蕖就是女子的紅鞋。

中國人對足的重視，也許來自《易經》。《易經》的三才「天人地」，其中天道屬陰陽，人道歸仁義，地道管剛柔。陰陽不測而神妙，但剛柔則較具體，要雙足腳踏實地。六爻卦的初爻都屬地道，許多卦的初爻都是用足來比喻，而且是從足趾開始，如艮卦初爻是艮其趾；咸卦初爻是咸其趾；噬嗑卦初爻是履校滅趾等。

從《易經》的足部哲學應用於中醫的經絡論，足是三陰經（肝脾腎）之始；三陽經（胃膽膀）之終，視足為「第二心臟」，而足的60多個穴道，都與五臟六腑有關。難怪中醫認為，「人老足先衰，腳寒百病生。」足部健康是看人體整體健康的窗口，因為人體體質下降，能量出現改變（足底冷）是最先的，其次會出現的是形態的改變。

不難理解，從足的養生很容易就轉移為足的美學。宋代以女子小腳為美，宋代纏足是把腳裹得「纖直」但不弓彎；元代的纏足繼續向纖小的方向發展；明代的纏足之風，要求足形弓彎。

但何故以足小為美這也與《易經》有關。易學是以小為尊，《太極圖》的小白小黑是少陽少陰，大白大黑是老陽老陰，只有少陽少陰才有活力和生命力。不過後來足小為美發展至「三寸金蓮」的社會問題，那要另文討論了。

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