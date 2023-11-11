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今朝酒醒何處

〈香江往事〉鄭子

C君為筆者初中同班同學，能言善辯、說話㘣滑思維清晰，有他在場，沒有冷場；中學畢業後，各奔前程，C沒有繼續升讀大學，為生計曾在新界容龍別墅當過侍應生。

筆者返回內地升學，蹉跎歲月十年，輾轉返回香港。社會人事已是幾番更新，C已經是香港華商大機構高級行政人員，而且前途看好，有一個重要部門董事總經理之位在等他上任；不斷升級緣自一次颱風暴雨襲港時，公司窗戶破裂面臨水浸緊急關頭，C君奮不顧身搶險，用大毛巾吸地毯上的水，事情被大老闆所悉，嘉獎之餘又以他工作能力和靈活商業手腕，C君終於把董事總經理職位拿到手。

C的妻子同是中學同學，但他早年卻鍾情另外兩位女同學，當時因C經濟條件所限，未獲她們兩位青睞；經濟改善後，C居然連下兩城，將兩位佳人分別金屋藏嬌，妻子和兩位情人分置港、台、星三地，定期探訪，三女彼此待遇相同，名貴汽車一口氣就購入三架，一人一架，能擺平三位佳麗，相安無事，盡顯C情商、手段和才智高人一等。

C盡享齊人之福，在男同學面前自豪地說：「晨早起身要細想一下，才知身在何處」，大有今朝酒醒何處之嘆。感情涉及極度私隱，只要他自己能處理好，彼此和氣，旁人根本無需理會。紅顏知己相伴相隨、也是人生美事。

C雖然是個成功人士，但對舊友能幫忙的必幫到底，筆者中年已屆，由內地重回香江，徬徨謀職之際，C親自帶我到尖沙咀星光行他以前客戶處見東主，讓我在這裡找到回港後第一份工作。C對老同學關懷和幫助，我永記於心。

C祖父乃國父孫中山早期革命時四大骨幹之一，革命成功後轉往商界發展，父為書法家。我妹夫在港經營製衣廠，招牌字就是出自C父手筆。他家與國民黨左派廖仲凱一家熟稔，C父與廖兒子（廖承志）為學校宿舍室友。算起來C是藍三代，具名人世家的血脈，C如在政壇發展，說不定也有耀眼的光環。

人的時運有高也有低，C亦無例外，不知道什麼原因，他離開了多年工作崗位，失掉了原來有的無敵海景寬大辦公室，屈在一位舊同學辦公室小房間度過尷尬的時刻。

C愛杯中物，商界應酬飲多幾杯，健康自然受到影響，年紀不算老便走了；人生苦短，幹過一番事業，享過福，嘆過世界，可說不枉此生。

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