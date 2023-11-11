男人對女性的性徵，以現代人的標準， 大胸最具吸引力，所以才有不少女性，前仆後繼跑去「隆胸」；只是這種標準，主要是經五、六十年代美國好萊塢 電影大事宣揚，推波助瀾的結果，那些所謂「大哺乳動物」的女星，都是以大胸為賣點。

不過，戀胸之風，西方早在古希臘已建立。在《木馬屠城記》裡的女角海倫，古希臘盲詩人荷馬在《伊利亞特》（Iliad）中，描述海倫「白皙的手臂」、「飄飄的長袍」、「閃閃發光的面紗」。不過在古希臘史家希羅多德的筆下，特洛伊王子帕里斯鍾情於她，不是因為其樣貌，而是迷上她的一雙大乳。

西方只是在維多利亞時代，與「大胸」為敵，要求女性束胸，以維持作為清教徒的清純形象；不過這種風氣，只維持一段短暫的時期，戀胸偏好很快便「春風吹又生」了。

西方心理學喜歡解釋「戀胸」與「戀母情結」有關。假若真的，為何中國傳統一向沒有戀胸風氣？或說中國古代也以女性碩大為美，例如《詩經･澤陂》有云：「有美一人，碩大且卷。」不過這種碩大，並沒有特別指明是胸部，且多半是臀部。中國傳統重視女性的繁殖，而繁殖的身體相應部分是臀部。難怪在中國相書 ，臀大是福氣，反而胸大被視為災難。

中國古代的美女標準，因朝代而變，所謂「燕瘦環肥」，漢成帝時的趙飛燕是瘦的，到東晉時顧愷之畫的《女史箴圖》，便體現魏晉南北朝時對女性瘦骨形像的推崇。而唐朝崇尚豐腴肥美，楊玉環雖是胖美人，卻無必然是大胸的。古代文人讚揚的多是丁香乳，所謂「隱約蘭胸，菽發初勻」，菽是大豆，菽發是大豆發芽的樣子，足以肯定是小胸。