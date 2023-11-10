不太喜歡坐地鐵 ，雖然曼克頓的巴士每兩條街就停站，花時間多，還是寧願坐巴士。

曼哈頓 的巴士只有司機一個人，除了開車還要管理秩序，服務坐輪椅的乘客。

巴士上千奇百怪的人和事都多，試過一次，一位中年阿伯含著香菸上車。司機好言好語的提醒：「巴士上不許吸菸。」

「我的菸沒有點火，你管我！」歪理十足。幸好乘客都開口指責，他才悻悻地取下香菸。

至於把大包小包雜物放在椅上，更無日無之，如果不是滿座，司機也睜隻眼閉隻眼。

日前早上乘巴士外出，中途有一位坐輪椅的乘客上車，司機停好車，把梯級換成斜坡，乘客上車之後，他把輪椅推到輪椅專用座椅，然後給輪椅叩上固定的勾勾：「我只坐兩個站，不需要固定。」

「要的，這是規則。」司機耐心地說。

「我說不用就不用，再囉嗦我向巴士公司投訴。」

說著拿出手機給司機拍照，還把巴士編號也拍了。

「您不肯固定輪椅，我就不能夠開車。」說著也打電話報告事件。巴士停駛，乘客紛紛罵輪椅客，都向司機說：「我們替您作證。最好可以給他一張罰單」。

輪椅客看到勢頭不對，趁斜坡未轉回梯級，自己推輪椅下車。

全車都忍不住鼓掌。