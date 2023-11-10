香港維多利亞港星光大道「明星小舞台」，十分吸引人。（圖：作者盧威攝影）

去香港 旅遊，我最喜歡去的地方就是尖沙咀維多利亞港星光大道 （Avenue of Stars），這裡搭建的「明星小舞台」，十分吸引人；小舞台鋪著紅地毯，背景牆是巨幅維多利亞港風景照，紅底黃字，用中英文書寫著「星光大道多璀璨」七個大字；背景牆左側配有香港電影金像奬女神像，奪人眼球。不少遊客都喜歡在「明星小舞台」前拍照留影，過一下明星癮。

星光大道可謂星光閃閃、絢麗耀眼。一百多位香港電影明星、導演、編劇的簽名和手印在星光大道上曝光亮相，從一個側面折射出香港電影百年歷史；觀眾最熟悉的明星成龍、張國榮、劉德華、張學友、梁朝偉、李連杰、周潤發、吳宇森、李小龍等均榜上有名。人們可一邊散步，盡情欣賞維多利亞港美妙風光；一邊盡情追星，還可與心中明星的簽名和手印同框留影。

我在邵氏兄弟（香港）公司創辦人邵逸夫的「星座」旁停下腳步，發現這位為香港電影留下巨大遺產的「老電影人」，其「星座」上卻沒留下手印，而紀念牌匾上特別鑲上金屬的星光大道標誌。我迅速舉起相機，拍下這顆在華人電影世界永遠閃閃發光的星星。這張照片一直珍藏在我的照相影集內，以紀念這位已故香港電影人。

星光大道上李小龍的銅像，也是人們追星拍照的熱點；兩米高的李小龍，站在維多利亞港海邊，正演繹電影「龍爭虎鬥」的武功動作，活靈活現、動感十足。這尊雕像出自廣州雕塑家曹崇恩之手，不僅給星光大道帶來了活力，也成為不少電影選取景的拍攝地，讓維多利亞港星光大道更「火」了起來。

再說，我所居住的洛杉磯，「世界電影之都」好萊塢 星光大道已走過65個春秋，歷史更悠久，目前已累積了2757顆星，其中有好萊塢著名演員、編劇、導演、剪輯、音響等出類拔萃的電影人物，都是好萊塢電影的中流砥柱，影迷仰慕的偶像。現已有五位華裔電影人摘星，第一位在好萊塢打出名氣的華裔演員黃柳霜，她在銀幕上塑造華人形象，讓美國觀眾從銀幕上認識華人、走近華人。

華裔女演員劉玉玲，她曾導演並出演美劇「致命女人」，是美國觀眾眼中的「演藝女神」，是進入美國影視圈的華人面孔；她在好萊塢留「星」，實屬名副其實，實至名歸。在好萊塢眾星中，華裔「武打明星」李小龍和成龍，作為不同時代的「中國功夫」，雙雙入圍，成為好萊塢星光大道少有的兩顆星。李小龍和成龍都在香港電影圈發跡，又都在好萊塢打出名堂。值得一提的是，「雙龍」還是跨洋過海，在香港和好萊塢兩地「星光大道」留星的「雙料星星」，不得不令人敬佩。

再說，好萊塢老牌華裔演員吳漢章今年已94歲高齡，他祖籍廣東台山，在好萊塢影視圈闖蕩近70年，出演「生活大爆炸」等超過600部影視劇，是好萊塢影視圈的「老江湖」。去年5月，好萊塢傳來好消息，吳漢章在好萊塢星光大道留下屬於自己的星星，這位電影老人興奮不已，授星這天，舞獅貼對聯，充滿中國元素，十分喜慶，有影迷稱吳漢章獲此殊榮謂「老來紅」。

願更多華人電影人擁抱更多星星，華人電影世界明天更是星光燦爛，繁花似錦。