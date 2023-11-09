我一向都很喜歡和年輕人交流，傾談之中，可以感受到他們對生活的熱情及對事物的新角度，從而激發新思維。

幾年前公司拍攝有關工程師的品牌故事，我邀請了見習工程師出席「試映會」為我們提供意見。仍然記得當時剛入職的Grace說，正因為故事中「發電引擎推動了香港 、也推動了我」的一句說話觸動到她，那種使命感，驅使她決定畢業後投考中電見習工程師崗位，尋找人生意義。

數月前，我在深圳工作會議再遇Grace，沒有因為疫情 影響她，她依舊興奮地與我分享參與公司內地的可再生能源項目的見聞。她對工作的熱情、「敢想敢做」的積極心態觸動了我，今年公司的品牌故事也介紹了Grace的故事。八年過去，她入職時的使命感並沒有被歲月消磨，目標反而更加清晰，她參與的多個工程項目，見證能源轉型的過程；熱愛大自然的她希望透過在不同崗位的努力，為地球環境出力。

Grace的故事正代表公司對低碳發電的承諾與決心，同時為培訓電能專業人材不遺餘力。而我作為管理層的使命就是提供不同機會、協助大家成長，令大家的熱情與潛力在工作上好好發揮。期望我們可與你一起堅持理想、一步步走向零碳未來。