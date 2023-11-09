「變態」一詞令不少人想起「性變態」，其實所謂「性變態」，也許只是屬於性偏好或性偏離(paraphilia)，指的是對於特定的人、事和物產生性慾的偏好，只要這些行為是個人癖好或兩廂情願，與人無尤，不會妨礙或傷害他人，就無須口誅筆伐加以禁絕。那些甚麼異裝癖、戀物癖以至嗜尿癖、嗜糞癖等，旁人感到厭惡可以理解，敬而遠之便是，畢竟每人都仍應享有各種偏好的自由。

例如南北朝時有個名僧叫寶志和尚，他有個癖好令別人認為他是變態，在於他喜歡用尿洗頭。但他這個癖好並沒影響他傳播佛法，因為他作的預言十分靈驗，使他遠近馳名。如今沿襲下來的寺廟撞鐘習俗，便是始於寶志，因為當年梁武帝很敬重他，有次問寶志，如何解救地獄之苦？寶志答道：「惟聞鐘聲，其苦暫息」，於是梁武帝下詔要天下寺院叩鐘。

其實「變態」一詞，古已有之，兼有易學色彩。宋代程明道的名詩《秋日偶成》，是作者用詩歌的形式總結自己的治學心得。詩云：「閒來無事不從容，睡覺東窗日已紅。萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同。道通天地有形外，思入風雲變態中。富貴不淫貧賤樂，男兒到此是豪雄。」其中的「道通天地有形外，思入風雲變態中」，可以見到他的易學修為。《易經》講變，不是變易、變化、變幻、變更，而是變態。

黃霑填《家變》金曲的歌詞：「知否世事常變，變幻才是永恒」，實則「變態才是永恆」，變幻太虛，變態才實在，「態」是態勢，可靜可動，以靜言是態，以動言是勢，一靜一動，互為其根，這就是「變」，六十四卦正是六十四種可以演變的態勢。