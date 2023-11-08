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卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

你考慮生寶寶嗎？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

剛從日本旅遊回港的年輕夫婦被問：「喂，現在在香港生孩子有2萬元津貼，你們生不生啊？」他們齊齊噴笑：「別了，2萬元還不夠我們去一趟日本的費用，生了寶寶以後還哪有機會自由自在去旅行？」

現代夫婦聰明得多了，誰還會為了守著傳宗接代的傳統思想而生兒育女，害得自己經濟拮据、一生兒女債？他們寧願花錢輕鬆享受旅遊，又或頂多養貓養狗，養人要供書教學，太麻煩了。

出生率偏低已成為世界趨勢，如何鼓勵年輕一輩願意生兒育女，已成為最熱門議題。

「有什麼條件你們才會考慮生孩子嗎？」年輕夫婦有以下提議：「每個月政府派發奶粉津貼吧，即使是哺餵母乳的，媽媽也需要花錢補身，還有尿片呢，花費不少呀！」「小朋友由0至16歲派發兒童醫療券吧，孩子看一次醫生隨時花上一千幾百，有醫療券就可實際幫補了。」

「關愛服務擴展至18區，大量增設收費便宜的托兒所吧，托兒服務從來都是最缺的，當想到生了孩子後沒人照顧，夫婦又要上班賺錢餬口，那就想也不敢想下去了，還說生？」「幼稚園轉為免費教育吧，制度可跟中、小學看齊，富有人家的孩子仍可選擇私立學校。幼稚園學費普遍都昂貴，雖然有學券資助，但對捉襟見肘的貧苦大眾來說，一分一毫也是負擔。」

若能齊集以上條件，那就考慮生孩子吧！

日本 教育 香港

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