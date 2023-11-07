《荀子．君道篇》有云：「貧窮而不約，富貴而不驕，並遇變態而不窮，審之禮也。」這裡的「變態」，並無貶義。不知從什麼時候開始，「變態」這個詞成為貶詞，特別指心理方面，例如指人家「心理變態」。

已故美學家朱光潛曾有《資稟與修養》一文，提及「這種雙重人格究竟是一種變態，如論常例，文品表現人品，是千真萬確的事實。」

而所謂「變態」，是相對於「正常」而言，變態就是不正常。嗜殺、自虐等，都屬於不正常行為，被視之為心理變態。但「不正常」也不見得必然是壞事，差過正常是不正常，超過正常也是不正常。白癡是不正常，難道天才也是正常？

所以，像愛因斯坦的特高智商，頭腦有異常人，可說是變態。再如寫《時間簡史》的已故英國物理學家霍金，患有俗稱的「漸凍症」，全身癱瘓，不能說話，在世時病情日益嚴重，他的身體應是變態，但他的宇宙大爆炸理論，又說明他的頭腦也是變態。

若超過正常是變態，則「變態」可以是褒詞。誇讚一個美女：妳真的漂亮得好變態，意思就是她異常漂亮。只是會否實在超乎想像也會反而變得不美？因為是變態，而不可以用「美」來形容，只能說是「怪」。英語罵人是freak ，這個詞也近乎weird(怪異)，通常譯作「怪胎」，像兩頭人、三腳豬等，都屬怪胎。

怪胎只是身體怪異，或可稱為「畸形」，不是變態；而行為怪異，是否列為變態？那就有待商榷。

以同性戀 為例，曾有段時期被人認為是性變態，但如今西方已將有負面性的sexual deviation (性變態)字眼改為sexual perversion(性反常)，負面程度似是減輕。事實上，在中國古代，尤其在漢朝和魏晉，同性戀並沒有被視為變態行為。