業力論在大乘佛學占有重要地位，可是業力論經大乘佛學的詮釋又極難瞭解。

業是造作，力是力量，由造作而產生的力量叫業力，本身是中性名詞，英文稱為karmic force。簡單來說，「業」可說是直接推動生命延續的力量，有善業、惡業、無記業之分；有定業、不定業之分。根據受報的差別，有引業、滿業之分。其中，善業、惡業分別由不同行為構成，比較容易理解。

在業力現象，果量可以大於因量多倍，世間不乏「小因生大果」的例子。事實上，一粒麥子所結的麥粒果實，何止百倍？而所謂「因緣果報」，不是不報，時辰未到，一旦計算時間，把兩塊錢存入銀行，僅以複利計算，數百年後就變成極可觀的天文數字。再以我們的身體而論，一粒精蟲與一粒卵子結合，不斷分裂會形成人體的萬億細胞。

但一因可生多果卻不是無限果，人體細胞生長到某一限度就會停止，所以眾生惡業不管多大，也不至召來無限苦果，無間地獄雖長，也不是永恆的。凡間的有漏善業不管多大，雖能成為天人也不是永生的。

總而言之，講「業」或「業力」，可以愈講愈複雜，人的「身、口、意」三業造成行為，而任何行為都會自然產生力量，這種力量又促使人去作新的行為，而新的行為又產生新的力量，如此輾轉相續，不斷繁衍，形成螺旋式的業力圈。

個人所作的業，稱為「別業」，眾人同類心念集合起來，就成為一股巨大無邊的力量，稱為「共業」。只是這樣愈說愈遠，或容易掉進觀念的遊戲，甚至以為只須「眾善奉行，諸惡莫作」就能成佛，卻不知未能尋根只是治標。

「業」之根是我執和無明，治本應從化除我執和無明做起。