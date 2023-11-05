美國的香港茶餐廳引進退役香港的士，以吸引華人入內進餐。（圖：鄭子提供）

約在十年前，美國加州 洛杉磯蒙市近60號公路附近新開一間港式茶餐廳，與別家不同的它標榜的是原味，說穿了就是以香港 大排檔形式搬入餐館來經營。

特別是中式早餐，備有各式生滾的早粥，如雞骨、魚片、艇仔、牛肉、菜乾鹹豬骨和及第等，挑選綿軟絲苖加上腐竹去熬成粥底，豐富的粵式粥品成為早餐中的靈魂。配上麻醬或海鮮醬的蒸腸粉，又有新鮮出爐油條和鹹煎餅，都是絕妙搭配。當然傳統的煎雙蛋火腿通粉、炒米粉、豉油皇炒麵和炒河粉，都十分可口。

剛出爐的菠蘿包加上一塊香噴噴牛油成香口菠蘿油，還有特配的鹹牛肉三明治。多姿多采的食物編成一張各取所需的早餐餐單，選擇性多。加上冷熱咖啡、奶茶和檸檬茶，飲完一杯可以繼續添飲，埋單後要個外賣杯，帶一杯上車回家繼續飲。

午餐和晚餐有各式各樣小炒，應節各式時蔬、魚蝦海鮮，熱辣辣上檯，鑊氣十足。

餐廳主人夫婦分工合作，先生坐櫃檯負責招呼客人入座，太太出入廚房餐樓，上餐快，服務周到。女兒上學前幫忙到麵包舖取方包和菠蘿包。全家出動配合，生意很快上軌道並蒸蒸日上，客似雲來。

幾年前，看到該餐廳有位年輕經理，招呼客人入座，指揮侍應有序上餐，幫助收碟清潔檯面，非常俐落。後來才知道這位經理是餐廳的新老閻，他與原東主完成餐廳轉讓手續，正在接班過程中，隨後這間倡導原味餐廳在華人 群居的聖蓋博區陸續開了好幾間分店，因投華人所好，每間的生意都非常好，而且愈開愈多。其發展模式看似採用加盟方式，因有些同號餐廳自行訂營業時間和食物價錢，又推出獨有菜式。看來這位新東主成功創造了一個新品牌，將香港大排檔經營方式在美國發揚光大。

故事到此還有後續，該位舊東主並非收山去享受人生，而是用家庭成員名義另創新店，因是老手，經營管理有方，食物同樣原汁原味，於是又為消費者創造了一個好餐廳。